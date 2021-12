G-Power GP 63 Bi-Turbo Bis zu 900 PS im Mercedes-AMG G 63

Tuner G-Power bietet für die AMG-G-Klasse Leistungssteigerungen in drei Stufen und Preisklassen an.

Vier Liter Hubraum, Bi-Turbo-Aufladung und daraus generierte 585 PS sowie 850 Nm Drehmoment – das sind die Eckwerte der Mercedes AMG-G-Klasse, wenn sie als G63 vom Band läuft. Aber wer will schon einen AMG von der Stange? Wer sich in dieser Fragestellung wiederfindet, passt ins Beuteschema von Tuner G-Power aus dem bayerischen Aichach.

G-Power bietet für den G aus Stuttgart Leistungsnachschlag im Stufenmodell. Wer die Hardware in seinem Mercedes unangetastet lassen möchte, aber nach mehr Leistung giert, landet beim Paket GP-700. Die darin enthaltene Software plus ein Zusatzsteuerungsmodul heben die Leistung des Achtzylinders auf 700 PS an und lassen das maximale Drehmoment auf 950 Nm anschwellen. Die G-Power-Preisliste weist dafür 2.495 Euro und 1.075 Euro aus.

Top-Version kostet über 20.000 Euro

750 PS und 1.000 Nm stehen auf den Datenblatt, wenn man GP-750 wählt. Dann kommen zur Software und dem Steuermodul auch neue Downpipes für die Abgasanlage. Die reine Software wird hier mit 3.495 Euro berechnet, die Downpipes mit weiteren 5.360 Euro. Fällt die Wahl auf das GP-800-Paket, so wandern zusätzlich größere Abgasturbolader in den Motorraum sowie eine Sportabgasanlage mit Klappensteuerung unter das G-Modell. In Summe herrscht der G-Pilot dann über 800 PS und 1.050 Nm Drehmoment. Die GP-800-Software berechnet G-Power mit 4.595 Euro, die größeren Lader mit 5.950 Euro und die Abgasanlage mit 4.998 Euro.

Ergänzend kann die G-Klasse noch mit hauseigenen Schmiederädern vom Typ Hurricane in verschiedenen Designs mit 23 Zoll Durchmesser bestückt werden, die je Rad ab 1.785 Euro zu haben sind.

Fazit

Mercedes-AMG G62-Besitzer, die nach mehr Leistung gieren, finden bei Tuner G-Power ein mehrstufiges Leistungsprogramm. Maximal sind 800 PS und 1.050 Nm drin.