Hamann BMW X5 M Competition Da muss mehr Motorsport

625 PS und 725 Nm reichen, um einen 2,4 Tonnen schweren SUV zu dynamisieren. Die Optik des X5 M Competition dürfte aber noch etwas mehr Richtung Motorsport gehen, sagt sich Tuner Hamann aus Laupheim bei Ulm und hat ein entsprechendes Paket aus diversen Anbauteilen konfektioniert.

Neue Spoiler rundum

Unter die M-Frontschürze des X5 wandert so ein zusätzlicher Spoiler, der den aggressiven Look noch weiter betonen soll. Dessen Linienführung findet an den Flanken ihre Fortsetzung in neu gezeichneten Seitenschwellerverkleidungen. Winglets auf der Heckschürze greifen die Linie erneut auf.

Über der Heckscheibe sorgt ein neuer, üppig dimensionierter Dachspoiler für mehr Anpressdruck auf der Hinterachse. Im Untergeschoss beruhigt ein mächtiger Diffusor mit angedeuteten Finnen den Luftstrom. Zudem gibt dieser den Rahmen für die beiden Carbon-ummantelten 115-Millimeter-Endrohre des Hamann-Endschalldämpfers vor.

Richtig fett präsentieren sich die 11x23 Zoll großen Leichtmetallfelgen vom Typ Anniversary Evo im Vielspeichen-Design, die als Träger für Reifen der Dimension 315/25 dienen. Damit die Rundlinge satt in den Radhäusern sitzen, legt Hamann den X5 mit kürzeren Fahrwerksfedern tiefer.

Mehr Sport lautete auch die Vorgabe für das Interieur. Die Aufwertung umfasst dabei eine Sportpedalerie samt passender Fußstütze, die obligatorischen neuen Fuß- und Kofferraummatten sowie zahlreiche Hamann-Logos und -Schriftzüge etwa auf der Carbon-Mittelkonsole und inmitten des M-Sportlenkrads.

Umfrage 168194 Mal abgestimmt Was steht für Sie beim Tuning im Vordergrund? Die Optik! Die Leistung! mehr lesen

Fazit

Hamann schraubt mal nicht an der Leistungsschraube, sondern widmet sich nur der Optik. Mit einem neuen Bodykit soll der Sport-SUV noch etwas mehr Motorsport-Flair verbreiten.