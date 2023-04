Irmscher VW T 6.1 Bus im Cross-Look

SUV sind bei deutschen Kunden extrem beliebt. Aber nicht bei jedem passt ein echter SUV ins Beuteschema. Aber auch Autos, die keine SUV sind, lassen sich durchaus SUViger gestalten. Das nennt man dann gerne Robust-, oder wie im Fall von Irmscher Cross-Look.

Räder, Rohre und Folie

Der Remshaldener Tuner greift dazu zunächst ins Felgenregal und verpasst dem VW Bus vom Typ 6.1 die brandneuen Cross Star-Leichtmetallräder im 18-Zoll-Format. Deren Design ist bewusst ausgeprägt und flächig gestaltet – das wirkt robust. Abgerundet wird der Robust-Look durch die aufgezogenen All-Terrain-Reifen. Beim Finish hat der Kunde die Wahl zwischen einer schwarz lackierten Oberfläche sowie einer schwarzen Version mit poliertem Felgenrand, die Irmscher "Exklusiv Optik" nennt.

Unter das Stichwort robust fallen auch der mattschwarz gehaltene Frontschutzbügel sowie die Seitentrittrohre in ovalem Edelstahl sind ebenfalls in Schwarz matt antreten. Der Frontbügel lässt sich zudem mit einer LED-Lichtleiste aufrüsten. Ebenfalls verfügbar ist ein neuer, vom VW-Logo befreiter, schwarzer Kühlergrill mit Irmscher-Logo auf der Querspange. Ebenfalls mattschwarz tritt die Folierung für Motorhaube und den Dachbereich sowie die seitlichen Schwellerbereiche an. Akzente setzen hier Irmscher Cross-Schriftzüge.

Nutzwertiger wird der VW T6.1 mit der Multifunktions-"i Box". Das Modul für den Heckbereich bietet eine nahezu vollwertige Campingausstattung bestehend aus einer Liegefläche, einer herausnehmbaren Kocheinheit, einer Spül- und Duschgelegenheit sowie vielfältige Ablagefächer und Taschen. Bei Nichtgebrauch ist die "i Box" innerhalb von zehn Minuten ausgebaut.

Umfrage 209113 Mal abgestimmt Was steht für Sie beim Tuning im Vordergrund? Die Optik! Die Leistung! mehr lesen

Fazit

Bevor der T6 bei VW aus dem Programm fällt, legt Tuner Irmscher noch ein neues Cross-Paket für den Bulli auf. Das besteht aus neuen Felgen, Schutzrohren und Folierungen. Wer will, kann seinen Bus im Robust-Look dann auch noch mit einem Campingmodul aufrüsten.