Keyvany Hayula Rolls-Royce Cullinan Wenn extrovertiert untertrieben ist

Wer seinen Cullinan mit Understatement bewegen möchte, ist beim Veredler Keyvany aus dem hessischen Viernheim an der völlig falschen Adresse. Wenn hier ein Kunde mit einem Auto vom Hof fährt, will er vor allem eines: auffallen. Jüngstes Mitglied in der Liga der extrovertierten Luxus Cars ist der Hayula, der in einem früheren Leben ein Rolls-Royce Cullinan war.

Emily badet in Carbon

Keyvany Viel sichtbares Carbon prägt die Optik des Hayula.

Für einen komplett neuen Look tauscht Keyvany zahlreiche Anbauteile der Serienkarosserie gegen Eigenentwicklungen aus Sichtcarbon. Die neue Frontschürze integriert an den Flanken LED-Leuchten und setzt an der weit heruntergezogenen Kante auf eine Spoilerlippe, die an den Flanken in kleine Flaps übergeht. Für einen sauberen Übergang sorgen verbreiterte Radläufe an beiden Achsen, die über neue Seitenschwellerverkleidungen und Türplanken Kontakt halten. Am Heck runden dann eine neue Diffusor-Schürze und ein Dachspoiler zusammen mit einer Hecklippe den Breitbau-Auftritt ab. Das Carbon-Feld für die Kühlerfigur Emily bereiten eine entsprechend gestaltete Motorhaube zusammen mit einer neuen Frontmaske. Im Zuge des Umbaus substituieren dann Kevany-Logos und -schriftzüge die Original-Rolls-Royce-Embleme.

Weil die Serienräder in den vergrößerten Radhäusern verloren wirken, legt Kevany hier ebenfalls nach. Zur Wahl stehen verschiedene Schmiedefelgen im 20-Speichen-Design, die in den Formaten 10x24 Zoll vorn und 12x24 Zoll hinten unter die Radläufe wandern. Den Straßenkontakt halten 295/30er-Pneus vorn und 355/35er-Walzen hinten.

740 PS für den V12, Farbe für das Cockpit

Der Hayula trägt aber nicht nur optisch dick auf, er hat es auch mächtig unter der Haube. Eine neu programmierte Motorsteuerung sorgt im Zusammenspiel mit einer neuen klappengesteuerten Doppelrohr-Sportabgasanlage aus Edelstahl dafür, dass der 6,7 Liter große V12-Biturbomotor auf 740 PS und 1.120 Nm Drehmoment zulegt. Das Serienmodell kommt je nach Version nur auf 571 oder 600 PS sowie 850 oder 900 Nm Drehmoment. Ein 200-Zellen-Sportkatalysator kümmert sich um die Abgase, die Klangfarbe und die Lautstärke kann der Hayula-Bändiger per Fernsteuerung beeinflussen. Die Bandbreite reicht dabei von "dezenter Kammermusik" bis hin zu "klanggewaltigem Heavy Metal", wie Kevany betont.

Keyvany Im Cockpit geht es auf Wunsch farbenfroh zu.

Krawallig geht es auf Kundenwunsch auch im Interieur zu. Von Pedalauflagen aus Aluminium über das Armaturenbrett mit feinsten Carbon-Applikationen sowie die Teppichausstattung bis hin zum blinkenden Sternenhimmel kann der Innenraum komplett umgestaltet werden. Natürlich wird auch Leder und Alcantara in jeder erdenklichen Farbe und Farbkombination verarbeitet. Hier bestimmt lediglich das Selbstbewusstsein des Kunden das Limit. Wie so etwas dann aussehen kann, zeigt unser Fotomodell.

Umfrage 145829 Mal abgestimmt Was steht für Sie beim Tuning im Vordergrund? Die Optik! Die Leistung! mehr lesen

Fazit

Einen Rolls-Royce Cullinan im Carbon-Breitbauformat mit knallbunten Interieur muss man mögen. Eines ist jedoch klar: Wer mit einem Keyvany Hayula vorfährt, zieht alle Blicke auf sich. Und wer schnell wieder weg will, freut sich über 740 PS Leistung.