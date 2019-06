Lamborghini Urus wird Mansory Venatus Vom Sport-SUV zur Carbon-Burg

Horrorfilm-Regisseure arbeiten gerne mit folgendem, einfachen Trick für einen Schocker zwischendurch: Der Protagonist steigt in sein Auto, natürlich ist es bereits dunkel. Bevor er losfährt stellt er den Innenspiegel noch richtig ein und plötzlich sieht er eine furchterregende Gestalt auf dem Rücksitz, die ihm alsbald an die Gurgel geht. In etwa dieses Gefühl dürften herkömmliche Autofahrer haben, wenn sich beim Checken des rückwärtigen Verkehrs im Spiegel auf einmal die Front des Mansory Venatus auftürmt.

Hersteller / ams Schon serienmäßig ist der Urus kein Kind von Traurigkeit. Der Venatus wirkt dennoch wie ein vom Teufel besessener böser Zwilling.

Die gewaltige Erscheinung im ausladenden Carbon-Gewand basiert auf dem Lamborghini Urus – und schon der ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, wenig Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Der Venatus-gewordene Stier setzt sich aus mehreren Komponenten eines umfangreichen Bodykits zusammen, an der Leistung dreht Mansory (noch) nichts. Am Heck ersetzen mittig platzierte Endrohre die vierflutige Abgasanlage des Serienmodells. Eingerahmt wird die dreieckige Auspuff-Komposition von einem wuchtigen Diffusor, der aussieht, als wolle er die Luft nicht leiten, sondern gänzlich vertreiben.

Drei Spoiler am Heck

Motorhaube, Kotflügel und Spiegelkappen aus Carbon stehen selbstredend ebenfalls im Katalog. Dazu kommen Dachspoiler, Heckspoiler und Spoilerlippe – damit vereint der Venatus die heilige Spoiler-Dreifaltigkeit an nur einem Heck und sieht dabei trotzdem noch aus, als könnte er den einen oder anderes Exorzismus vertragen. Die Faserstruktur des Leichtbau-Werkstoffs können Sie sich übrigens aussuchen, das gezeigte Modell ist lediglich ein Beispiel.

Mansory Veredler Mansory ist bekannt für den exzessiven Einsatz von Kohlefaser-Bauteilen.

Für die Felgen schlägt der Edel-Tuner wahlweise 22 oder 24 Zoll vor. Auf Wunsch werden die Räder auch individuell lackiert. Bei so viel Individualisierung darf der Innenraum natürlich nicht zu kurz kommen. Mittel der Wahl ist – wenig überraschend – Carbon. Ein Zierleisten-Set aus sieben Teilen, die sich über Armaturen und Türverkleidung erstrecken ist im Angebot, dazu kommen ein umdesigntes Lenkrad inklusive Schalt-Paddel aus Carbon. Woraus die Einstiegsleisten bestehen, brauchen wir Ihnen vermutlich nicht zu sagen. Und was nicht aus Kohlefaser besteht, wird im Cockpit in Leder gehüllt. Wenn Sie also bisher gedacht haben, viel auffälliger als mit einem knallgelben Lamborghini Urus kann man nicht unterwegs sein, dann schauen Sie sich mal unsere Bildergalerie an.

Fazit

Wie fast immer in Sachen Tuning lautet das Fazit: Kann man machen, muss man aber nicht. Die Individualisierung von Autos ist ja quasi die spitzeste Ausprägung von „Geschmackssache“. Und schmecken muss es nicht jedem. Auf jeden Fall ist es immer wieder schön zu sehen, dass sich manche Auto-Verrückten nicht zu schade sind, auch wilde Kreationen auf die Räder zu stellen. Mansory geht da häufig mit entsprechend wildem Beispiel voran.