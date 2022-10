Wir verwenden Ihre E-Mail Adresse, um Ihnen Angebote zu ähnlichen Produkten oder Dienstleistungen aus unserem Haus anzubieten. Sie können diesen Dienst jederzeit mit dem in der E-Mail befindlichen Abmeldelink beenden oder der Nutzung Ihrer Daten zu Werbezwecken widersprechen unter motorpresse@datenschutz.de.

Manhart Bentley Bentayga BT800 Adel verdichtet

Vor rund sieben Jahren hatte sich der Tuner aus Wuppertal erstmals an einem Bentley gewagt – den Continental GT Supersports. Jetzt wird bei Manhart am zweiten Bentley-Projekt gearbeitet. Auf Basis des Bentayga Speed kommt der Manhart BT800.

Gold-schwarze Optik

Bei der Optik hält sich Manhart wie gewohnt zurück. Auf den schwarzen Grundlack appliziert der Tuner in bekannter Manier ein goldfarbenes Klebedekor. Das akzentuiert die Konturen an Front und Heck. Zusätzlich ziehen sich ebenfalls in Gold gehaltene Längsstreifen über die Karosserie sowie über die Flanken. Hier zusätzlich mit Manhart-Schriftzügen versehen.

Komplett schwarz gehalten stecken in den Radhäusern 22 Zoll große Concave One Schmiederäder aus dem Manhart-Regal. Die Bremssättel dahinter erstrahlen wieder in Gold. Aufgegriffen wird diese schwarz-goldene Farbkombination auch im mit edlem Leder ausgeschlagenen Innenraum des Bentayga BT800-Showcars.

Plus 175 PS

Wer bei Manhart vorstellig wird, will aber vor allem mehr Leistung mit nach Hause nehmen. Der sechs Liter große W12-Biturbo-Motor des Bentayga Speed wird bei Manhart mit einem Turbo-Performance-Kit aufgepeppelt. Aus serienmäßigen 635 PS und 900 Nm Drehmoment werden so 810 PS und 1.060 Nm. Flankierend sorgt eine neue Edelstahl-Sportabgasanlage zusammen mit neuen Krümmern für einen zügigeren Abtransport der Verbrennungsrückstände. Der begeleitende Sound lässt sich über eine Klappensteuerung modulieren. Preise und Fahrleistungsdaten nennt Manhart nicht. Mehr Speed als im Speed dürfte aber auf jeden Fall im Paket stecken.

Fazit

Tuner Manhart verpasst der Speed-Version des Bentayga 175 zusätzliche PS. Als BT 800 fährt der Brite dann mit 810 PS und 1.060 Nm Drehmoment vor.