Manhart CR 600 V8-C-Klasse mit 623 PS

AMG hat den V8 in der C-Klasse aussortiert, Tuner Manhart hat ihn in der Power-Limousine CR 600 ordentlich aufgepeppt.

Mit dem Ende der C-Klasse-Baureihe W205 endet auch die Karriere des V8-Motors im kleinen Mercedes. Der AMG-Nachfolger setzt auf einen elektrisch unterstützen Turbovierzylinder. Über mangelnde Leistung muss man sich dennoch nicht beklagen. 680 PS Systemleistung sprechen da eine deutliche Sprache.

Mehr Power durch neue Lader

Im W205 kam der Vierliter-Biturbo-Achtzylinder in der C 63 S-Variante auf maximal 510 PS und 700 Nm. Weitere Unterstützung kommt hier von Tuner Manhart aus Wuppertal. Satt auf elektrische Zusatz-Power setzt der auf elektronischen Support im Zusammenspiel mit neuer Hardware. Die beiden Abgasturbinen werden samt Ansaugbereich modifiziert und mit einem neuen Ladeluftkühler vernetzt. Für eine harmonische Zusammenarbeit sorgt eine neu programmierte Motorsteuerung. Das Ergebnis mündet in 623 PS und einem maximalen Drehmoment von 880 Nm. Entsprechend der gesteigerten Leistung erhält auch das Neunstufen-Automatikgetriebe ein Software-Upgrade.

Wer auf eine Straßenzulassung pfeift, bekommt bei Manhart auch neue Abgaskrümmer mit und ohne Sport-Kat. Zulassungsfähig ist dagegen das Fahrwerks-Upgrade mit höhenverstellbaren Gewindefedern von H&R. Die Radhäuser füllen hauseigene Manhart Concave-One-Felgen im Doppelspeichendesign in den Dimensionen 9x20 und 10,5x20 Zoll. Darüber spannen sich Reifen in den Größen 255/30 vorn und 275/30 auf der Hinterachse.

Für einen dezent-potenten Look präsentiert sich das Manhart-Showcar im komplett schwarzen Outfit und verzichtet auf den typischen Dekorsatz mit Zierstreifen und Schriftzügen. Geblieben sind aber die Manhart-Schriftzüge sowie die Typbezeichnung CR 600.

Umfrage 209271 Mal abgestimmt Was steht für Sie beim Tuning im Vordergrund? Die Optik! Die Leistung! mehr lesen

Fazit

Manhart macht C-Klasse-V8-Liebhaber glücklich. Nach Versionen mit über 700 PS steht mit dem CR 600 jetzt eine 623 PS starke Variante des Biturbo-V8 bereit.