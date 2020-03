Mansory Star Trooper 50 Shades of Grey auf Rädern

Mansory und der deutsche Modedesigner Philipp Plein präsentieren eine Mercedes-G-Klasse, mit der man selbst auf der Kö in Düsseldorf auffällt. Wer jetzt glaubt, der Name Star Trooper wäre schon heiß, der wird beim Namen der Farbe überhitzen. Doch dazu später. Erstmal die Basics.

Der Star Trooper basiert auf dem Mercedes-AMG G63 – 20th Anniversary Edition mit 585 PS und 850 Newtonmetern. Dass nach einem Tuning von Mansory von dieser schon recht ordentlichen Leistung niemand mehr spricht ist klar. Dank vergrößerter Turbolader, einem Softwaretuning und der neuen Sportabgasanlage kommen nun bis zu 850 PS und 1.000 Newtonmeter über die 24 Zöller auf dem Asphalt an. Der Sprint von 0 bis 100 ist nach 3,5 Sekunden vorbei. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 250 Kilometer pro Stunde limitiert.

Mansory Vorn Cockpit, hinten Infotainmentzimmer: der Star Trooper von Mansory hat es in sich.

Fahrendes Raumschiff

Das Sondermodell mit zahllosen Philipp Plein-Logos außen und innen kommt in zwei Farben: White und 50 Shades of Grey Camouflage. Vor allem letztere Farbgebung verpasst dem Star Trooper die zum Breitbaukitpassende sportliche Aggressivität. Hinzu kommen neue Stoßfänger vorn und hinten sowie der Powerdome über dem 4,0 Liter großen V8. Für das sportliche Flair sorgen unter anderem der Dachspoiler und der Diffusor am Heck. Die Karbon-Türgriffe und die 21 Anbauteile für Seite und Heck runden den Eindruck ab.

Im Innenraum herrscht Raumschiffatmosphäre. Die Sitze erinnern mit ihrer Wabenstruktur an gepanzerte Raumanzüge, der Dachhimmel präsentiert einen Sternenhimmel aus LEDs und das nahezu überall verbaute Alcantara sorgt für die wohnliche Note. Echte Wohnzimmer-Gefühle kommen besonders im Fond auf. Dem aus zwei Bildschirmen bestehenden Infotainment sei Dank. Damit die bis zu fünf Insassen trotz der Fülle an PP-Logos nicht vergessen, in was für einer Edition und vor allem in welcher der auf 20 Exemplare limitierten Seriennummer sie sitzen, prangt eine fette Plakette in der Mittelkonsole.

Umfrage 21 Mal abgestimmt Was halten Sie von dem Star Trooper? Super Karre! Super? Vielleicht für andere, aber nicht für mich! mehr lesen

Fazit

Mansory haut mit dem Star Trooper einen echten Hingucker raus. 850 PS und 1.000 Newtonmeter sorgen für mächtig Dampf. Über Designgeschmack sollte bei Mansory aber mal wieder nicht gestritten werden.