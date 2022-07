Mansory Mercedes-Maybach Edel-S-Klasse im Carbon-Fieber

So ein edler Maybach hat schon was, aber eben nur sehr wenig Sportliches. Das kann geändert werden, weiß man im Hause Mansory und legt ein entsprechendes Tuning-Paket für die Edel-S-Klasse auf. Dabei wird der Mercedes-Maybach aber für Mansory-Verhältnisse aber nur sehr zurückhaltend akzentuiert. Das ist man der Maybach-Klientel schuldig.

Etwas Carbon und ein Hauch Leder

Carbon-Anbauteile kommen so nur an den vorderen Lufteinlässen, unterhalb und seitlich der Frontschürze, an den Schwellern, an den Außenspiegeln und der Heckschürze – die in zwei Versionen angeboten wird – zum Einsatz. Ebenfalls aus Carbon gefertigt werden der Dachkantenspoiler sowie die kleine Spoilerlippe auf dem Kofferraumdeckel. In die Radhäuser packt Mansory hauseigene Leichtmetallfelgen mit 22 Zoll Durchmesser, die in den Designs V.6 und FS.23 zu haben sind. So oder so werden darauf 265/30er Reifen vorn und 305/25er Pneus an der Hinterachse montiert.

Falls auch so ein Maybach-Interieur ab Werk nicht komplett den eigenen Geschmack trifft, bietet Mansory die Dienste seiner Sattlerei an. Leder in allen Farben und Qualitäten kann mit Nähten in individuellen Farben kombiniert werden. Carbon-Appikationen sorgen zusammen mit Alupedalen und einem Sportlenkrad auch im Innenverhältnis für einen Hauch Sportlichkeit. Das Maybach-Logo muss dabei allerdings dem Gegenstück von Mansory weichen – Hauptsache, es bleibt bei M.

Rund 100 PS mehr für alle

M wie mehr Power ist natürlich ebenfalls zu haben. Der Achtzylinder im S 580 legt mit einer neuen Motorsteuerung um 97 PS und 120 Nm auf dann insgesamt 600 PS und 820 Nm zu – beinahe V12-Niveau. Aber auch der kann noch zulegen – um 108 PS und 100 Nm, wiederum durch eine neue Motorsteuerung. Final leistet der S 680 so 720 PS und 1.000 Nm.

Fazit

Wer meint seinen Mercedes-Maybach sportlicher gestalten zu müssen, findet bei Tuner Mansory die richtige Anlaufstelle. Der greift dabei allerdings nur sehr dezent in seinen Schminkkasten. Auch bei der Leistungssteigerung bleibt man eher zurückhaltend.