Wir verwenden Ihre E-Mail Adresse, um Ihnen Angebote zu ähnlichen Produkten oder Dienstleistungen aus unserem Haus anzubieten. Sie können diesen Dienst jederzeit mit dem in der E-Mail befindlichen Abmeldelink beenden oder der Nutzung Ihrer Daten zu Werbezwecken widersprechen unter motorpresse@datenschutz.de.

O.CT-Tuning Audi RS Q8 Wenn es ein Bits-chen mehr sein darf

In drei Tuning-Stufen legt der Biturbo-V8 unter den kundigen Händen von Zuner O.CT-Tuning auf bis zu 802 PS zu.

Der Tuner von heute wühlt nur noch sehr selten in den Tiefen der Motor-Hardware. Hauptwerkzeug ist mittlerweile der Computer in Kombination mit einem Leistungsprüfstand. So auch bei O.CT-Tuning aus dem österreichischen Lustenau.

Drei Stufen bis zum Leistungsgipfel

Ausgerüstet mit einem neu programmierten Motorsteuergerät legt der Vierliter-V8-Biturbo-Benziner im Audi RS Q8 von 600 PS und 800 Nm Drehmoment nur mit der Macht der neu sortierten Bits und Bytes auf 700 PS und 900 Nm zu. Wird dann noch Hand am Ansaugsystem angelegt, so lassen sich weitere 35 PS aus dem Achtender kitzeln. In Summe stehen dann 735 PS und 950 Nm bereit.

Die dritte und derzeit ultimative Leistungsstufe erklimmt der Achtzylinder aber erst, wenn zusätzlich zu den vorab genannten Maßnahmen auch noch eine optimierte Abgasanlage verbaut wird. Die hebt dann nicht nur die Soundkulisse, sondern auch das Leistungsniveau nochmal merklich an. Abgestimmt als Gesamtpaket stehen dem Audi RS Q8 dann 802 PS und ein maximales Drehmoment von 1.030 Nm zu Buche.

Eine weitere Portion Fahrdynamik bringen neue Leichtmetallfelgen mit 23 Zoll Durchmesser ins Spiel. Gefertigt mittels moderner Schmiedetechnik sinkt das Gewicht je Rad um acht Kilogramm gegenüber der Serie. Die Reifenformate wachsen auf 295/35. Verkürzte Fahrwerksfedern senken den Fahrzeugschwerpunkt ab.

Umfrage 144491 Mal abgestimmt Was steht für Sie beim Tuning im Vordergrund? Die Optik! Die Leistung! mehr lesen

Fazit

Tuning-Spezialist Oberscheider bietet für den Vierliter-V8 im Audi RS Q8 drei Ausbaustufen an. Maximal klotzt das Biturbo-Aggregat mit 802 PS und 1.030 Nm Drehmoment. Selbst im Basistuning sind schon 700 PS und 900 Nm Drehmoment drin.