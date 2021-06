Posaidon E 63 RS 830+ 940 PS mit Kofferraum

Wenn auf die Frage "Was für ein Fahrzeug darf es sein? Eines für die ganze Familie oder etwas Sportliches?" die Antwort "Beides!" ertönt, kommt so manch Autohändler an seine Grenzen. Nicht so bei Mercedes. Denn hier warten seit einigen Jahren T-Modelle der E-Klasse mit nahezu unbändiger Kraft auf ihre Käufer. Doch was, wenn die 612 PS des Serienmodells nicht mehr reichen? Genau an dieser Stelle kommt der Tuner Posaidon ums Eck.

Der Tuner bietet für den Mercedes-AMG E 63 S 4Matic+ Leistungssteigerungen auf bis zu 940 PS an. Wie die Namensgebung es vermuten lässt, entfaltet der Posaidon E 63 RS 830 in der ersten von insgesamt drei verfügbaren hardwarebasierten Leistungsstufen 830 PS und ein maximales Drehmoment von 1.100 Newtonmeter. Zum Einsatz kommen bei dieser 24.000 Euro teuren Variante mit offiziellem TÜV-Segen speziell konfigurierte Upgrade-Turbolader, Sportluftfilter sowie Downpipes mit Sportkatalysatoren. Dazu passt Posaidon die Software von Motorsteuergerät, Getriebesteuergerät und Antriebsstrangsteuergerät (CPC) an. So gerüstet, spurtet der Stuttgarter Familienkombi aus dem Stand in nur 3,2 Sekunden auf 100 km/h – Schluss ist bei 350 km/h.

Posaidon Bis zu 940 PS leistet der Motor des Mercedes-AMG nach dem Posaidon-Tuning.

In unter drei Sekunden bis Tempo 100

Beim RS 830+ verwendet der Tuner stattdessen kugelgelagerte Hochleistungsturbolader in Verbindung mit den bereits genannten Anpassungen der vorangegangenen Stufe, was hier dann zu 880 PS und 1.200 Nm führt. Diese 29.990 Euro teure Ausbaustufe sprintet ein Zehntel schneller auf 100 km/h: in 3,1 Sekunden.

Die aktuelle Top-Variante der Leistungsspezialisten aus Mülheim-Kärlich, ebenfalls als E 63 RS 830+ bezeichnet, kommt mit einer zusätzlichen Bearbeitung der Zylinderköpfe (Porting) und Ventilsitze sowie dem Einbau einer Wasser/Methanol-Einspritzung auf 940 PS und ein maximales Drehmoment von 1.280 Nm. Mit dieser Leistung erledigt das 52.000 Euro teurere T-Modell den Sprint auf 100 km/h dann weniger als drei Sekunden.

Fazit

Dass Kombis mit dem AMG-Label zu den ganz Schnellen im Lande gehören, ist hinlänglich bekannt. Weitaus weniger offensichtlich ist, dass unter der "Tarnkappe" eines handelsüblichen Mercedes-AMG E 63 S 4Matic+ T-Modells der frisch modellgepflegten Baureihe S213 hier ein PS-Ungeheuer aus dem Hause Posaidon steht, welches in puncto Leistung selbst veritablen Supersportwagen den Fehdehandschuh hinwirft.