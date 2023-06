Spofec Rolls-Royce Phantom Der große böse Rolls

Bei Spofec, einem Geschäftsbereich des Tuners Novitec, ist man darauf spezialisiert, Rolls-Royce-Modelle zu veredeln. Das jüngste Produktprogramm widmen die Unterallgäuer dem Phantom. Der verzichtet zwar auf wilde Anbauteile, kommt als Gesamtkonzept aber sehr edel und sehr böse rüber.

Beeindruckendes Räderwerk

Hauptanteil an diesem Look haben zweifelsohne die 24 Zoll großen SP3-Aluminiumfelgen in Scheibenoptik mit verdeckten Radschrauben. Die Schmiedefelgen mit CNC-gedrehter Oberfläche wurden von Spofec in Zusammenarbeit mit dem US-Zulieferer Vossen entwickelt. Über die zehn Zoll breiten Räder spannt der Tuner rundum 295/30er-Reifen. Die perfekte Ergänzung zum neuen Räderwerk liefert ein Zusatzsteuermodul für die adaptive Luftfederung, die die Rolls-Karosserie bis zu einem Tempo von 140 km/h um satte 40 Millimeter absenkt.

Die Modifikationen an der Karosserie selbst fallen dezenter aus. Der Serienstoßfänger wird durch eine neue Frontschürze mit integriertem Spoiler ersetzt. Kotflügelaufsätze hinter den vorderen Radhäusern setzen die Rolls-Royce-Markenembleme noch markanter in Szene. Mit ihren hochgezogenen Flaps hinter den vorderen Radhäusern nehmen die neu geformten Seitenschwellerverkleidungen, die für beide Radstände des Phantom Series II angeboten werden, die Formensprache der Front auf. Zusätzlich lassen sie die Limousine optisch tiefer und noch gestreckter wirken. Die ebenfalls als Komplettteil konzipierte Heckschürze und der dezente Spoiler auf dem Kofferraum runden die extravagante Optik ab. Geformt werden alle Anbauteile aus Carbon.

Kleines Leistungsplus

Ebenfalls zurückhaltend geht Spofec in Sachen Leistungssteigerung zu Werke. Mit einem Zusatzmodul zur Motorsteuerung legt der 6,75 Liter große V12-Biturbo um bescheidene 114 PS und 110 Nm zu. In Summe schwebt der Phantom so mit 685 PS und 1.010 Nm über den Asphalt. Wer es partout wissen will, kann Tempo 100 nach fünf Sekunden erreichen. Das 250-km/h-Werkslimit sieht auch Tuner Spofec als absolut ausreichend an.

Fazit

Tuner Spofec veredelt den Rolls-Royce Phantom. Maximale Leistung war dabei nicht angesagt, für einen absolut exklusiven Auftritt sorgen eher die maßgeschneiderten 24-Zoll-Felgen in Scheibenoptik.