B&B tunt Jaguar F-Type Bis zu 650 PS - mehr Leistung für V6 und V8

Der Tuning-Betrieb B&B Automobiltechnik sieht beim Jaguar F-Type in Sachen Leistung und Fahrwerk noch Luft nach oben. Entsprechend bietet das Siegener Unternehmen ein Upgrade für den britischen Sportwagen an.

B&B hat ein Tuning-Paket für den Jaguar F-Type hergerichtet und bietet die Optimierungen für fast alle aktuellen Varianten der sportlichen Raubkatze an. Passen muss nur die Einstiegsversion P300, die im Gegensatz zu den restlichen Derivaten nur mit vier, anstatt mit sechs beziehungsweise acht Zylindern vorfährt.

Der Siegener Tuner offeriert für die V6- und V8-Modelle jeweils zwei Leistungsstufen. Wer sich für Stufe eins (2.446 Euro) entscheidet, der bekommt eine modifizierte Motor-Elektronik, zudem erhöht B&B geringfügig den Ladedruck und hebt die Drehmoment-Begrenzung an. In der stärksten F-Type-Version SVR steigt die Leistung des Fünfliter-V8-Motors so von 575 auf 600 PS und Drehmoment von 700 auf 740 Newtonmeter.

B&B Automobiltechnik GmbH Stufe eins enthält nur modifizierte Motor-Elektronik, erhöhten Ladedruck und eine spätere Drehmoment-Begrenzung. Bei Leistungsstufe zwei verändert B&B zusätzlich den Kompressor samt Ansaugwegen und Luftführungen.

Bei Leistungsstufe zwei (5.098 Euro) verändert B&B zusätzlich den Kompressor samt Ansaugwegen und Luftführungen. Dem V8 des SVR entspringen dann satte 650 PS und 800 Newtonmeter. Laut den Siegenern knackt der geschärfte F-Type SVR in 10,8 Sekunden die 200-km/h-Marke. Der Serien-Variante nimmt er damit anderthalb Sekunden ab.

Wie sieht's bei den Sechszylindern aus? Nun, im F-Type 400 Sport, dem stärksten unter den Dreiliter-V6-Kandidaten, sind bei der ersten Stufe (1.994 Euro) 425 statt 400 Pferde. Das umfassendere Upgrade (4.098 Euro) beschert ihm nochmal 60 PS extra. Leistungsdaten und Preise für alle Modelle führt B&B gesammelt auf seiner Homepage auf.

Tieferlegung nach Wahl

B&B Automobiltechnik GmbH Neben einstellbaren Gewinde-Sportfedern und einem festen Soprt-Federnsatz offeriert B&B auch ein KW-Gewindefahrwerk für die Dynamik-Süchtigen.

Ergänzend zur Leistungs-Optimierung legt B&B noch Hand am Fahrwerk des F-Type an. Auch hier haben Kunden die Wahl: Für 898 Euro montieren die Tuning-Spezialisten einstellbare Gewinde-Sportfedern, die die Karosserie zwischen fünf und 30 Millimeter variabel absenken. Günstiger kommt man mit dem festen Sport-Federnsatz für 498 Euro weg. Er reduziert die Höhe an Vorder- und Hinterachse um jeweils 20 beziehungsweise 15 Millimeter. Für weitere 498 Euro gibt's eine Spurverbreiterung um 30 Millimeter vorne und 40 Millimeter hinten dazu. Und für die Dynamik-Süchtigen? Denen offeriert B&B sogar ein KW-Gewindefahrwerk. Wer mit dem in Höhe, Zug-, und Druckstufe einstellbaren Feature seinen Kurvenhunger stillen will, muss aber auch tief ins Portemonnaie greifen: 2.495 Euro blättert man dafür hin.

Fazit

B&B stellt ein preislich akzeptables Tuning-Angebot für den F-Type bereit. Die Siegener konzentrieren sich dabei ausschließlich auf Leistung und Fahrdynamik. Der optische Aspekt bleibt außer Acht. Was erfreulich ist: B&B bietet das Package für alle aktuellen F-Type-Modelle an – abgesehen von der Einstiegsvariante mit Reihenvierer.