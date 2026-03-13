Europa-SUV Rivian R2: Leak verrät Preis und Daten des E-SUV

Rivian will den neuen R2 eigentlich erst offiziell präsentieren. Doch kurz vor der Vorstellung tauchen bereits zahlreiche Details zum Elektro-SUV im Internet auf. Die Technik-Website Ars Technica veröffentlichte einen Artikel mit umfassenden Informationen zum Modell – und nahm ihn kurz darauf wieder offline. Archivierte Versionen des Artikels zeigen nahezu alle technischen Daten, Preise und Varianten des neuen Rivian R2.

Topmodell startet bei fast 58.000 Dollar Die Einführung übernimmt laut Leak eine Performance-Version. Rivian ruft für diese Variante 57.990 Dollar (aktuell umgerechnet zirka 50.200 Euro) auf. Hinzu kommt in den USA eine Überführungsgebühr von 1.300 Dollar. Weitere Varianten folgen später. Die günstigste Version soll bei 45.000 Dollar (39.000 Euro) starten und damit deutlich unter den aktuellen Rivian-Modellen liegen. Mit dieser Preisstruktur platziert Rivian den R2 im Segment mittelgroßer Elektro-SUV.

Performance-Version mit 665 PS Die stärkste Version des R2 setzt auf einen Dual-Motor-Allradantrieb. Das System liefert 665 PS (489 kW) und 825 Newtonmeter Drehmoment. Eine 87,9-kWh-Batterie versorgt die beiden Elektromotoren mit Energie. Laut Leak erreicht der R2 Performance eine Reichweite von 330 Meilen (531 Kilometer). Beim Schnellladen soll der Akku in 29 Minuten von zehn auf 80 Prozent laden. Rivian kombiniert den Antrieb mit einem semi-aktiven Fahrwerk. Für Anhänger bietet Rivian ein optionales Zugpaket an. Damit darf der R2 bis zu 1.996 Kilogramm ziehen.

Premium-Version mit weniger Leistung Neben dem Topmodell plant Rivian eine R2 Premium-Version. Sie kostet laut Leak 53.990 (46.700 Euro) Dollar. Der Antrieb nutzt ebenfalls zwei Elektromotoren, entwickelt jedoch 456 PS und 727 Newtonmeter Drehmoment. Rivian verzichtet bei dieser Variante auf das semi-aktive Fahrwerk. Weitere Unterschiede betreffen die Ausstattung. Der Premium-R2 fährt auf 20-Zoll-Rädern und bietet drei Fahrmodi weniger als das Performance-Modell.

Standard-Version mit Heckantrieb Eine weitere Variante bildet der R2 Standard. Rivian kombiniert hier die 87,9-kWh-Batterie mit einem Heckmotor. Der Elektromotor leistet 355 PS und entwickelt 481 Newtonmeter Drehmoment. Durch den einfacheren Antrieb steigt laut Leak die Effizienz. Die Reichweite soll 345 Meilen (555 Kilometer) erreichen. Auch die Ausstattung fällt einfacher aus. Der Standard-R2 nutzt ein Fünf-Lautsprecher-Audiosystem, beheizte Vordersitze und einen vollständig schwarzen Innenraum.

Rivian Modern designt und etwas kleiner als der R1S soll der R2 (Bild) das erste Modell sein, das Rivian auch in Europa anbietet. Der europäische Marktstart ist allerdings auf unbestimmte Zeit verschoben.

Basisversion kommt erst 2027 Die günstigste Version des R2 soll Ende 2027 auf den Markt kommen. Rivian plant für dieses Modell eine kleinere Batterie. Der Einstiegspreis beträgt laut Leak die besagten zirka 45.000 Dollar (39.000 Euro). Die Reichweite soll rund 265 Meilen (426 Kilometer) betragen. Weitere technische Details nennt der Leak zu dieser Variante nicht.

Kompakter Elektro-SUV mit Offroad-Genen Der Rivian R2 misst laut Leak 4.722 Millimeter in der Länge, 1.984 Millimeter in der Breite und 1.699 Millimeter in der Höhe. Der Radstand beträgt 2.936 Millimeter. Die Bodenfreiheit von bis zu 244 Millimetern deutet auf Geländeeigenschaften hin – darauf legt Rivian mit Fokus auf aktive Freizeitsportler wie beispielsweise Surfer großen Wert. Beim Laderaum nennt der Leak ein maximales Volumen von 2.248 Litern. Mit aufgestellten Rücksitzlehnen bleiben 813 Liter übrig.

Hochwertige Ausstattung Im Innenraum kombiniert Rivian moderne Technik mit markentypischen Outdoor-Elementen. Dazu zählen Birkenholz-Dekor, beheizte und belüftete Vordersitze sowie beheizte Rücksitze.

Zu den weiteren Ausstattungsmerkmalen gehören:

Matrix-LED-Scheinwerfer

Neun-Lautsprecher-Audiosystem

integrierte Taschenlampe in der Fahrertür Als Option bietet Rivian das Assistenzpaket Autonomy+ an. Das System nutzt zusätzliche Fahrerassistenzfunktionen und arbeitet, ähnlich wie Teslas permanent vom Fahrer zu überwachendes Assistenzsystem-Paket FSD (Full Self-Driving) als abonnementbasierter Dienst. Der R2 ist das erste Modell, was Rivian auch in Europa auf den Markt bringen möchte. Den Marktstarttermin 2027 hat das Start-up allerdings von seiner Website entfernt – aktuell konzentrieren sich die Kalifornier auf den US-Markt.