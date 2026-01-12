Neuzulassungen 2025: Bedeutungsverlust der Golfklasse? Hier ist der Beweis!

Zuerst die gute Nachricht: 2025 wurden in Deutschland laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mehr Neuwagen verkauft als im Jahr davor; es gab hierzulande exakt 2.857.591 Neuzulassungen. Die eher traurige Nachricht: Das Wachstum ist mit nur gut 40.000 Neuzulassungen verschwindend gering und beträgt lediglich 1,4 Prozent.

Kompakt- und Mittelklasse im Minus Besonders groß fielen die Verluste in der Kompaktklasse aus. Zwar avancierte der im Volksmund dem Segment seinen Namen gebende VW Golf mit etwas mehr als 85.000 Neuzulassungen einmal mehr zu Deutschlands meistverkauftem Auto. Doch angesichts des Vorjahreswertes von knapp über 100.000 verkauften Exemplaren macht allein der Wolfsburger Klassiker klar, in welche Richtung sich das gesamte Segment bewegt. Zumal das Minus beim zweitplatzierten Škoda Octavia (44.890 statt 50.817 Neuzulassungen) und Opel Astra auf Rang drei (38.425 statt 47.601) ähnlich ernüchternd aussieht. Unter dem Strich standen in der Kompaktklasse nur 476.480 statt 526.519 Neuzulassungen zu Buche, womit der Marktanteil dieses Segments von 18,7 auf 16,7 Prozent schrumpfte.

Ähnlich mau sehen die Zahlen eines weiteren traditionsreichen Segments aus: jene der Mittelklasse. Alle auf dem Podium platzierten Baureihen – VW Passat, BMW 3er und Audi A4/A5 – mussten im Vergleich zum Vorjahr Federn lassen. So stehen in der Gesamtbilanz nur 226.996 statt 253.732 Neuzulassungen und damit ein Marktanteilsverlust von 1,1 Prozent (7,9 statt 9,0 %).

Doch wenn der Gesamtabsatz angestiegen ist, muss es logischerweise Segmente gegeben haben, die 2025 im Plus lagen. Tatsächlich gibt es die – und am stärksten profitierte, Sie ahnen es, die SUV-Klasse. Sie allein konnte um über 100.000 Neuzulassungen zulegen und stand zum 31. Dezember 2025 bei 950.895 erstmals zugelassenen Autos. Das entspricht fast genau dem Doppelten der Kompaktklasse, die trotz ihres Bedeutungsverlustes hierzulande noch immer das zweitstärkste Segment ist. Anders ausgedrückt: Exakt ein Drittel aller neu zugelassenen Autos in Deutschland waren 2025 SUVs (2024: 30,2 Prozent). Kein Wunder, dass der Platzhirsch in diesem Segment, der VW T-Roc, dem Golf mit 78.264 Neuzulassungen immer stärker auf die Pelle rückt.

SUVs und Geländewagen mit 44,2 % Marktanteil Noch beeindruckender sind diese Werte, wenn man bedenkt, dass das KBA die Neuzulassungszahlen in die Segmente SUVs und Geländewagen aufsplittet. Bei den Letzteren tummeln sich nämlich 311.061 weitere verkaufte Neuwagen, die zum Großteil auf so absatzstarke Modelle wie den VW Tiguan, Škoda Kodiaq und BMW X3 entfallen. Und die dürften, genau wie die meisten weiteren Vertreter dieses Segments, in den Augen vieler eher den SUVs als Geländewagen zugeordnet werden. Zusammen vereinen allein die SUVs und Geländewagen 1,26 Millionen Neuzulassungen und einen Marktanteil von 44,2 Prozent auf sich.

Und dann gibt es noch ein Segment, das 2025 überraschend stark performte: die Obere Mittelklasse. Hier stieg die Zahl der neu zugelassenen Autos von 112.248 auf 154.077 und damit der Marktanteil von 4,0 auf 5,4 Prozent. Und das, obwohl der Vorjahressieger Mercedes-E-Klasse auf Platz vier abstürzte. Die neue Hackordnung in der Business-Klasse: BMW 5er vor Audi A6 und VW ID.7, wobei der Wolfsburger Elektriker die E-Klasse wegen lediglich 2.426 zusätzlicher Neuzulassungen vom Treppchen schubste. Alle drei Erstplatzierten konnten massiv zulegen, wobei vor allem die beiden Baureihen aus dem VW-Konzern mit Zuwächsen im fünfstelligen Bereich auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken können.

In den übrigen Segmenten gab es ebenfalls teils starke Verschiebungen, unter anderem mit einem Absturz des Fiat 500, VW Polo und VW Touran. Die Top Drei stellen wir Ihnen sowohl in der folgenden Tabelle als auch in der Fotoshow über dem Artikel vor.