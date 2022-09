Ford Elektro-Lkw Zukunft wird elektrisch

Der Autobauer Ford will bis 2040 nur noch emissionsfreie schwere Nutzfahrzeuge verkaufen. Als Roadmap zu diesem ziel hat Ford Trucks jetzt auf der Nutzfahrzeug IAA in Hannover seinen "Generation F Transformation Move" sowie seinen ersten Elektro-Lkw vorgestellt.

Produktionsstart in 2024

"Mit unserem 'Generation F' Move werden 50 Prozent der Verkäufe von Ford Trucks in Europa bis 2030 emissionsfreie Fahrzeuge sein", erklärt Ford Trucks-Vizepräsident Serhan Turfan. Mit konkreten Informationen zur ersten schweren Elektro-Lkw-Generation hält sich Ford Trucks noch zurück, preist allerdings dessen nachhaltiges und kostengünstiges Konzept an. Der erste 100-prozentige Elektro-Lkw von Ford Trucks, soll sich durch fortschrittliche Konnektivitätsfunktionen auszeichnen und verspricht, mit seinen Gesamtbetriebskosten auf den europäischen Märkten äußerst wettbewerbsfähig zu sein. Der Hersteller prognostiziert, dass der rein elektrisch betriebene Lkw von Ford Trucks über einen Zeitraum von vier Jahren niedrigere Gesamtbetriebskosten aufweist als Dieselfahrzeuge ohne jegliche Anreize und Unterstützung.

Ford Trucks Der erste Prototyp zeigt einen elektrischen Müllwagen.

Kommen soll der vollelektrische Lkw von Ford Trucks mit Gesamtgewichten von 18 bis 26 Tonnen. Die Produktion der schweren Elektro-Lkw soll in etwa zwei Jahren in der Türkei starten. Der in Hannover vorgestellte dreiachsige Prototyp eines Müllwagens verfügt über 390 kW (530 PS) Leistung und soll mit seiner 392 kWh großen Batterie eine Reichweite von rund 300 Kilometer erreichen. Per Schnelllader soll sich der Energiespeicher in rund 75 Minuten von 20 auf 80 Prozent nachladen lassen.

Fazit

Auch Ford steigt bei den schweren Lkw ins Elektrogeschäft ein. Deren Produktion soll ab 2024 anlaufen. Kommen soll der vollelektrische Lkw von Ford Trucks mit Gesamtgewichten von 18 bis 26 Tonnen.