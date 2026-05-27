Mercedes Actros wird 30: Einer der weltweit erfolgreichsten Schwerlaster feiert Geburtstag

Der Actros von Mercedes-Benz wird 30 Jahre alt. Vorgestellt wurde der damals erste neue Fernverkehrs-Lkw auf der IAA Nutzfahrzeuge 1996. Dort löste der Actros die sogenannte Schwere Klasse (SK) ab, die seit Ende der 1980er-Jahre das schwere Lkw-Programm von Mercedes-Benz geprägt hatte. Da der Actros eine komplette Neuentwicklung war, intern aber als Nachfolger der SK-Reihe galt, wurde das Projekt zunächst auch als "SKN" – Schwere Klasse Neu – bezeichnet. Weit mehr als 1,5 Millionen Actros wurden seither verkauft. Damit zählt die Baureihe nicht nur zu den wichtigsten Modellen von Mercedes-Benz Trucks, sondern zu einem der meistverkauften schweren Lkw überhaupt.

Vom SK zum Actros Die Schwere Klasse (SK) wurde von 1988 bis 1998 gebaut und basierte technisch noch auf der "Neuen Generation" (NG) aus den 1970er-Jahren. Charakteristisch waren die robuste, weitgehend mechanische Konstruktion sowie die bekannten V6- und V8-Motoren der OM-440-Baureihe. Mit dem ersten Actros vollzog Mercedes-Benz 1996 dagegen einen grundlegenden Technologiewechsel. Der Lkw erhielt CAN-Bus-Vernetzung, elektronisch geregelte Scheibenbremsen und neue V-Motoren der Baureihen OM 501 und OM 502. Hinzu kam das komplett ebene MegaSpace-Fahrerhaus.

Einige Spezial- und Allradversionen der SK-Reihe blieben noch bis 1998 parallel im Programm, bevor der Actros auch diese Segmente vollständig abdeckte. In den folgenden Jahren entwickelte sich der Actros zunehmend zum elektronisch vernetzten Fernverkehrs-Lkw. Automatisierte Getriebe, Abstandsregeltempomaten und digitale Fahrassistenzsysteme hielten schrittweise Einzug. Ein wichtiger Schritt war 2006 die Einführung des Active Brake Assist. Das Notbremssystem wurde über mehrere Generationen weiterentwickelt und gehört heute zu den etablierten Sicherheitsfunktionen im Fernverkehr.

Actros L und eActros 600 Ab 2011 rückten zudem Digitalisierung und Verbrauchsoptimierung stärker in den Fokus. GPS-gestützte Fahrstrategien, neue Euro-VI-Motoren und digitale Flottenfunktionen prägten die damalige Actros-Generation. Seit 2018 kamen Systeme wie MirrorCam, Active Drive Assist und volldigitale Cockpits hinzu. Mit dem Mercedes-Benz Actros L entwickelt Mercedes-Benz Trucks den klassischen Diesel-Fernverkehr weiter. Im Mittelpunkt stehen Aerodynamik, Fahrerarbeitsplatz und Effizienz.

Parallel dazu markiert der Mercedes-Benz eActros 600 den Einstieg in den batterieelektrischen Fernverkehr. Das Modell verfügt über 621 kWh Batteriekapazität und ist auf Langstreckeneinsätze ausgelegt. Seit Ende 2024 wird der eActros 600 in Serie gebaut.

Bedeutende Baureihe im Fernverkehr Dass der Actros zum Alltagsbild auf egal welcher europäischen Autobahn gehört, hat einen guten Grund. Denn alle Actros-Generationen wurden in den vergangenen 30 Jahren mit dem Titel "International Truck of the Year" ausgezeichnet. Die Baureihe gilt damit als eines der prägenden Modelle im europäischen Fernverkehr – zunächst beim Übergang zur elektronischen Fahrzeugtechnik, heute bei der Elektrifizierung des Schwerlastverkehrs.