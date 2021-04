Ford Mustang Mach-E GT samt Performance Edition 487 Elektro-PS für knapp 60.000 Dollar

Ford gibt die Preise für den Mustang Mach-E GT bekannt, die Top-Version seines neuen Elektro-SUV. Das Modell spurtet in seiner sportlichsten Ausprägung in 3,5 Sekunden auf 97 km/h.

Die beiden jeweils an einer Achse sitzenden Elektromotoren des Ford Mustang Mach-E GT leisten zusammen 358 Kilowatt (487 PS), das Systemdrehmoment beträgt 813 Newtonmeter. Damit spurtet der SUV in 3,8 Sekunden von null auf 97 km/h (60 Meilen pro Stunde). Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 200 km/h begrenzt. Mit einer Ladung des 88-Kilowattstunden-Akkus soll das Allradmodell nach EPA-Schätzung (United States Environmental Protection Agency) 250 Meilen beziehungsweise 402 Kilometer weit kommen.

Noch etwas dynamischer ist die Performance Edition des Ford Mustang Mach-E GT unterwegs. Bei gleicher Leistung bietet diese Modellvariante etwas mehr Drehmoment, nämlich 860 Newtonmeter. Davon profitiert das Beschleunigungsvermögen, denn die Performance Edition benötigt für den Spurt von null auf 60 mph lediglich 3,5 Sekunden. Allerdings schrumpft die Reichweite auf 235 Meilen (378 Kilometer).

GT-Varianten mit ungezügeltem Fahrmodus

Beide GT-Varianten verfügen über ein zusätzliches Fahrprofil, das Ford "Unbridled Extend-Modus" (übersetzt: der ungezügelte, verlängerte Modus) nennt. Dabei balanciert der Mustang Mach-E die Leistungsabgabe für konstante Rundenzeiten auf Rennstrecken aus und stimmt die Traktions- und Stabilitätskontrolle genau auf diesen Einsatzzweck ab. Außerdem wird das Fahrgeräusch im Innenraum verstärkt.

Ford Guter Sprinter: In 3,5 Sekunden spurtet der Mustang Mach-E GT in der Performance Edition von null auf 97 km/h (60 Meilen pro Stunde).

Optisch unterscheidet sich der GT unter anderem durch seine dunkle Karbon-Front, in die eine Grill-Optik geprägt ist und die ein beleuchtetes Mustang-Pony präsentiert. Die anderen Mach-E-Versionen tragen an dieser Stelle Wagenfarbe. Die 20-Zoll-Aluminiumfelgen sind – genau wie die Außenspiegel-Kappen – schwarz lackiert sowie mit Continental-Ganzjahresreifen im Format 245/45 R20 bezogen und tragen aerodynamisch optimierte Abdeckungen. Hinter den Rädern arbeitet eine vergrößerte Brembo-Bremsanlage mit 385-Millimeter-Scheiben vorne und 316er-Pendants hinten. Exklusive Lackierungen gibt es auch, und zwar die Farbtöne "Cyber Orange Metallic Tri-Coat" und "Grabber Blue Metallic"; das kräftige Blau trugen bisher nur die Mach-E-Einführungsmodelle der First Edition.

Serienmäßig mit Bang & Olufsen-Anlage

Innen gibt es vorn Sportsitze, die mit einem Lederimitat bezogen sind und kupfermetallische Akzente tragen. Die Ambiente-Beleuchtung verfügt über zusätzliche Farben, die Einstiegsleisten aus Metall tragen das Pony-Logo sowie einen GT-Schriftzug und auf dem Armaturenbrett finden sich weitere Aluminium-Applikationen. Das Bang & Olufsen-Soundsystem mit neun Lautsprechern und Subwoofer ist zudem aufpreisfrei an Bord. Genau wie die per Fußkick betätigte Heckklappe, die prominent den GT-Schriftzug präsentiert.

Ford Die Front mit dunklem Karbon-Einleger ist ein spezielles Merkmal des Mustang Mach-E GT.

In der Performance Edition erhält der Mustang Mach-E GT anders gestylte 20-Zoll-Räder mit 245/45 R20-Sommerreifen von Pirelli. Die Bremssättel sind an der Vorderachse rot lackiert und das Magnetic-Ride-Fahrwerk gehört zur Serienausstattung. Die magnetorheologischen Stoßdämpfer sollen laut Ford einen erheblichen Anteil an der Performance des GT-Modells haben.

Ab Frühherbst für knapp 60.000 Dollar

Der Mustang Mach-E GT und die Performance Edition sind ab dem 28. April in den USA bestellbar und kommen dort im Frühherbst 2021 auf den Markt; die Verfügbarkeit ist jedoch vorerst bis zum Jahresende begrenzt. Die Preise beginnen bei 59.900 Dollar (aktuell umgerechnet zirka 49.500 Euro) für den GT und 64.900 Dollar (knapp 53.700 Euro) für die Performance Edition. Die GT-Version soll gegen Jahresende 2021 auch nach Deutschland kommen. Allerdings dürfte deren Preis auf einem höheren Niveau liegen. Schließlich kostet hierzulande die bisherige, 351 PS starke Topversion bereits mindestens 62.900 Euro.

Umfrage 4805 Mal abgestimmt Soll es auch von Elektroautos Performance-Varianten geben? Klar, wer mehr Dynamic möchte, soll sie sich auch kaufen können. Nein - der erhöhte Energieverbrauch widerspricht dem Umweltschutzgedanken. mehr lesen

Fazit

Auch bei Elektroautos etablieren sich in den Modellreihen immer mehr Leistungsstufen – teilweise erreicht durch verschieden starke Motoren oder eben durch den Einsatz von mehr Motoren, wie es jetzt auch Ford beim Mustang Mach-E umsetzt. Mit so einem elektrischen Doppelmotor- und Allradantrieb beschleunigt selbst ein 2,2-Tonnen-SUV richtig schnell. Die Preise für die sportlichen Mach-Es können sich sehen lassen, werden in Europa jedoch klar über US-Niveau liegen.