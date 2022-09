Wir verwenden Ihre E-Mail Adresse, um Ihnen Angebote zu ähnlichen Produkten oder Dienstleistungen aus unserem Haus anzubieten. Sie können diesen Dienst jederzeit mit dem in der E-Mail befindlichen Abmeldelink beenden oder der Nutzung Ihrer Daten zu Werbezwecken widersprechen unter motorpresse@datenschutz.de.

Iveco Daily FCEV Wasserstoff-Power von Hyundai

Im März 2022 hatten die beiden Autobauer Iveco und Hyundai ihre Zusammenarbeit in Sachen Elektroantriebe verkündet. Auf der Nutzfahrzeug IAA in Hannover haben die Partner jetzt mit dem Iveco Daily FCEV ein weiteres Modell aus dieser Zusammenarbeit in Form eines fahrbereiten Prototyps präsentiert.

Kleinserie ab 2023

Der E-Daily FCEV-Prototyp ist mit dem 90-kW-Wasserstoff-Brennstoffzellensystem von Hyundai und einem 140-kW-Elektromotor ausgestattet. Sechs Tanks bieten eine kombinierte Speicherkapazität von zwölf Kilogramm Wasserstoff. Das verbaute Batteriepaket steuert FPT Industrial, die Antriebsmarke der Iveco Group, bei.

Der Prototyp mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 7,2 Tonnen war bereits in Europa im Testbetrieb und bestätigt eine maximale Reichweite von 350 Kilometern, eine maximale Nutzlast von drei Tonnen und eine Betankungszeit von bis zu 15 Minuten. Damit soll der Brennstoffzellentransporter eine Alternative zum rein batterieelektrisch angetriebenen E-Daily sein, wenn es um den Transport von hohen Nutzlasten über eine längere Strecke geht.

Als Kleinserie soll der Iveco E-Daily FCEV ab 2023 gebaut werden. Die geht dann bei ausgewählten Kunden in den Testbetrieb.

Fazit

Iveco und Hyundai haben in Zusammenarbeit einen elektrisch angetriebenen Daily entwickelt, der seine Energie aus einer Brennstoffzelle bezieht. Die Reichweite soll bei rund 350 Kilometer liegen. Als Kleinserie für einen breit angelegten Test soll der E-Daily FCEV Ende 2023 kommen.