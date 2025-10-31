AMS Kongress
Nissan Sakura: Minivan mit Solar-Range-Extender

Nissan Sakura
Minivan kriegt Solar-Dach als Range-Extender

Zum Nachladen streckt der Elektrovan einfach sein Solardach der Sonne entgegen. Das soll Energie für zusätzliche 3.000 km Reichweite pro Jahr erzeugen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 31.10.2025
Als Favorit speichern
Nissan Sakura Ao-Solar Extender
Foto: Nissan

Der Sakura ist seit drei Jahren das bestverkaufte Elektromodell auf dem japanischen Markt. Wie der künftig noch mehr Reichweite bieten könnte, zeigt der japanische Autobauer auf der Japan Mobility Show 2025.

Generiert Strom und spendet Schatten

Profitieren soll der Elektrovan vom Sonnenlicht. Dazu wurde auf dem Dach des Sakura ein Solar-System mit dem Namen "Ao-Solar Extender" verbaut. Das kombiniert ein komplett mit Solarzellen bestücktes Dach mit einem ausfahrbaren Zusatz-Panel. Das fest installierte Dachpanel kann selbst bei fahrendem Fahrzeug Solarenergie einfangen. Im Stand fährt dann das zusätzliche Panel vorne aus dem Dach aus und erhöht so die Solarpanelfläche und das Leistungspotenzial auf ca. 500 Watt.

Zudem spendet das ausgefahrene Panel Schatten und reduziert den Lichteinfall durch die Windschutzscheibe, wodurch die Innenraumtemperatur gesenkt und der Stromverbrauch der Klimaanlage verringert wird. Das System will Nissan so konzipiert haben, dass es den Luftwiderstand des Vans minimiert und sich harmonisch in das Gesamtbild des Sakura einfügt.

Kommt in Serie – irgendwann

Das Nissan-Entwicklerteam schätzt, dass das Solardachsystem jährlich genügend Solarstrom für eine Reichweite von bis zu 3.000 Kilometern erzeugen kann. Das Konzept des Ao-Solar Extender-Systems entstand im Rahmen eines internen Ideenwettbewerbs von Nissan im Jahr 2021 und ist für die zukünftige Markteinführung geplant. Der genaue Zeitpunkt wird noch bekannt gegeben.

