Nutzfahrzeuge
Neuvorstellungen & Erlkönige

Toyota Hiace Concept in Tokio: Ausblick auf den Kult-Kastenwagen

Toyota Hiace Concept in Tokio
Neuer Ausblick auf den Kult-Kastenwagen

Toyota zeigt auf der Japan Mobility Show 2025 zwei neue Hiace-Modelle. Damit könnte der Großraumtransporter wieder weltmarkttauglich werden.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 30.10.2025
10/2025 Toyota Hiace Concept Tokio
Foto: Toyota

Toyota hat auf der Japan Mobility Show in Tokio zwei neue Konzeptfahrzeuge vorgestellt, die einen Ausblick auf eine neue Hiace-Generation geben könnten. Zu sehen sind ein kompaktes Hiace Concept und eine zweite Variante mit längerem Radstand und Hochdach. Weitere Informationen gibt es nicht, Toyota erzählt auf der wichtigsten Automesse des Landes keine Details zu den ausgestellten Fahrzeugen.

Wahrscheinlich elektrisch

Erkennbar ist eine neue Interpretation des Themas: Der aktuelle Hiace mit der superkurzen "Schnauze" setzt auf das gleiche Designprinzip. Die Abwesenheit von Kühler-Öffnungen in der glatten Front deutet auf einen Elektroantrieb hin. Die LED-Beleuchtung in Form von Linien und Quadraten rahmt im oberen Bereich den Marken-Schriftzug ein.

Eher stylish als praktisch zeigt sich die Seitenansicht mit "Schießscharten"-Fenstern, nicht unähnlich einem Gefangenen-Transporter. Für Passagiere dürfte das nur mäßig Übersicht gewährleisten, beim Warentransport dagegen wären die Fensterflächen überflüssig. Beim kurzen Hiace Concept, den das Graffiti-Dekor als Handwerker-Bus erscheinen lässt, wird die Fensterlinie im Heckbereich fortgeführt. Der lange Hiace Concept hingegen fährt mit einem großflächigen Display im Heck vor.

Bereits auf der letzten Japan Mobility Show im Jahr 2023 hatte Toyota mit dem Global Hiace BEV Concept einen – allerdings völlig anders gestalteten – Ausblick auf eine neue Hiace-Generation gezeigt. Seinerzeit hatte Toyota aber auch die E-Van-Konzeptstudie Kayoibako vorgestellt, deren Design praktisch eine Schrumpf-Version des 2025er Hiace Concept war.

Toyota Kayoibako Elektro-Van Konzeptstudie Concept Car
Toyota Motor Corporation

Der Kayoibako auf der 2023er Ausgabe der Japan Mobility Show nahm das Design des neuen Hiace Concept vorweg.

Welterfolg Hiace

Der Toyota Hiace gehört seit seiner Einführung 1967 zu den meistgebauten Transportern der Welt. Das Modell, ursprünglich als kompakter Pick-up konzipiert, entwickelte sich rasch zu einer vielseitigen Baureihe mit Kastenwagen-, Kleinbus- und Pritschenvarianten. Seine einfache, robuste Technik und die hohe Verfügbarkeit machten den Hiace in vielen Ländern zum Standardfahrzeug für Handwerk und Personentransport. Heute wird er in sechster Generation gefertigt, mit bis zu 15 Sitzplätzen und über einer Tonne Zuladung.

Seit 2004 bildet der Hiace der Baureihe H200 die aktuelle technische Grundlage. Er besitzt eine Frontmotorarchitektur, ist in mehreren Längen und Höhen erhältlich und wird weltweit in unterschiedlichen Varianten produziert. Nach 21 Jahren hätte er sich die Rente und einen dynamischen Nachfolger redlich verdient.

