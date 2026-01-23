Toyota MR2 Comeback bestätigt: Mittelmotor-Sportler mit Turbomotor und 450 PS

Schon seit knapp zwei Jahren macht der japanische Autobauer Sportwagenfans mit Gerüchten, Studien und Patentanmeldungen wuschig – der Mittelmotor-Sportwagen MR2 könnte zurückkommen. 2007 hatten die Japaner den MR2 nach der dritten Modellgeneration vom Markt genommen.

Concept-Cars und Gerüchte Wann die Geschichte vom möglichen Revival des MR2 ihren Ursprung nahm, lässt sich nicht konkret festmachen. So richtig geschürt wurden die Gerüchte durch die Studie S-FR Concept, die auf der Tokio Motor Show 2015 präsentiert wurde, und die wiederkehrenden Andeutungen von Ex-Toyota-Boss Akio Toyoda. Auf der Japan Mobility Show 2023 hatte Toyota mit dem FT-Se ein weiteres Concept-Car vorgestellt, das einen sehr konkreten Ausblick auf einen möglichen MR2-Nachfolger gegeben hatte. Der FT-Se setzte jedoch auf ein rein elektrisches Antriebskonzept.

Patentschutz und offizielle Bestätigung Im Dezember 2025 hat sich Toyota in mehreren Ländern MR-Label patentrechtlich schützen lassen. MR- und MR2-Kombinationen wurden in Australien, in Dänemark sowie in zehn weiteren Ländern weltweit patentrechtlich zum Schutz angemeldet. Weiteres Öl ins Feuer goss erneut Akio Toyoda, als er wenige Tage vor dem Tokyo Auto Salon 2026 auf Social Media die Enthüllung eines "two-seat, mid-ship"-Fahrzeugs ankündigte. Die damit geschürte MR2-Euphorie wurde dann aber auf der Messe schnell wieder gedämpft. Beim Mittelmotor-Zweisitzer handelte es sich um einen sportlich aufgemachten Daihatsu-Kei-Truck-Umbau – wohl mit Mittelmotor und nur zwei Sitzen, aber eben kein neuer MR2.

Mehr als nur einen Strohhalm, an den sich MR2-Fans klammern können, lieferte aktuell Gazoo-Racing-Präsident Tomoya Takahashi in einem Interview mit "Automotive News". Takahashi bestätigt offiziell, dass ein neuer Mittelmotor-Sportwagen in das Toyota-Line-up zurückkehren wird. Wer jetzt schon seine Rücklagen prüft, kann sich noch einmal komplett entspannen, denn Takahashi relativiert das mögliche MR2-Comeback direkt. Der Mittelmotorsportler befände sich aktuell in der ersten von vier Entwicklungsphasen für ein Serienmodell, mit dem frühestens in vier oder fünf Jahren zu rechnen sei. Wir sprechen also von 2030/2031.

Vierzylinder-Turbo mit Allradantrieb Umso erstaunlicher ist es, dass Takahashi einen konventionellen Verbrenner-Antrieb für den kommenden Mittelmoto-Sportwagen ins Spiel bringt. Der neue Zweiliter-Vierzylinder-Turbomotor vom Typ G20E, dem Toyota 450 und im Extremfall sogar bis zu 600 PS attestiert, soll voraussichtlich mit einem Allradantrieb kombiniert werden. Der Verbrenner wird zwar auf den Einsatz von Hybridkomponenten vorbereitet, soll aber auch in Reinform Euro-7-tauglich sein, sodass im Sportwagen auf eine Elektrifizierung verzichtet werden kann.