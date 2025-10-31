Mitsubishi Elevance Concept: PHEV mit vier Elektromotoren

Der japanische Autobauer Mitsubishi hat auf der Japan Mobility Show 2025 mit dem Elevance Concept ein neues, elektrifiziertes SUV-Crossover-Konzept vorgestellt, in dem Beobachter einen Ausblick auf den nächsten Outlander sehen.

6 Sitze und viel Platz Das Elevance Concept setzt auf klassische Outlander-Proportionen und eine typische Mitsubishi-Dynamic-Shield-Front. Das Greenhouse ist vollständig verglast, inklusive Dach. An den Flanken reichen die Glasflächen der Seitenfenster bis weit in die Türen hinunter. Das sorgt für ein luftiges Ambiente und viel Überblick – auch im Gelände. Einziger Designakzent sind die als Luftleitelement ausgeführten halbhohen C-Säulen. Auf B-Säulen verzichtet das Elevance Concept mit seinen gegenläufig öffnenden Türen völlig. Die gewähren so barrierefreien Zugang zu einem Innenraum, der mit seiner nahtlosen Schalenstruktur und absolut flachem Boden Platz für drei Sitzreihen und insgesamt sechs Personen inklusive Gepäck bietet. Die Reisenden können sich unterwegs von einem KI-basierten Assistenten unterhalten, der Fahrer sich unterstützen lassen. KI-Empfehlungen zur Strecke, dem Fahrmodus oder der Antriebskonfiguration werden auf einem Bildschirm im Lenkrad oder einem über die gesamte Fahrzeugbreite reichenden Cockpitdisplay angezeigt.

Um den Adventure-Charakter zu unterstreichen, hängt Mitsubishi an den Elevance einen Hänger, der mit einer Outdoor-Küche und einer mobilen Dusche bestückt ist. Die Stromversorgung liefert die Traktionsbatterie aus dem Elevance.