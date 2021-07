Renault-Wasserstoff-Partnerschaft Drei Brennstoffzellen-Fahrzeuge bis Ende 2021

Auf dem Weg zur kohlenstofffreien Mobilität setzt Renault auch auf Wasserstofflösungen. Um hier die Bereiche Produktion, Speicherung und Verteilung von grünem Wasserstoff komplett abzudecken haben die Franzosen mit Plug Power Inc., einem der Weltmarktführer für schlüsselfertige Wasserstofflösungen, das Joint-Venture HYVIA gegründet. Der Name HYVIA setzt sich aus "HY" für Wasserstoff sowie dem lateinischen Wort "VIA" für Straße zusammen.

Drei Transportermodelle geplant

Das Joint Venture wird an vier Standorten in Frankreich tätig sein und seine Produkte und Services in ganz Europa anbieten. Zum Portfolio gehören auch eine Reihe von Finanzierungs- und Wartungsdienstleistungen. Zudem setzt HYVIA auf Hardware. So sollen auf Basis des Transporters Renault Master bis Ende 2021 drei Fahrzeuge mit Brennstoffzellenantrieb angeboten werden. Alle drei werden sowohl batterieelektrisch als auch mit wasserstoffbasierter Energie, aber vor allem im Betrieb ohne CO2-Emissionen, betrieben. Zusätzlich zur 33-kWh-Batterie verfügen sie über eine 30-kW-Brennstoffzelle. Hinzu kommen Tanks, die je nach Version zwischen 3,0 und 7,0 Kilogramm Wasserstoff enthalten. Die Kombination aus beiden Technologien ermöglicht Reichweiten von bis zu 500 Kilometern, davon 100 Kilometer im reinen Batteriebetrieb.

Renault Die Transporter sollen batterieelektrisch als auch mit wasserstoffbasierter Energie betrieben werden.

Geplant sind im Einzelnen ein Master Kastenwagen für den gewerblichen Gütertransport mit einer Reichweite von bis zu 500 Kilometern und einem Ladevolumen von zwölf Kubikmetern, ein Master Plattformfahrgestell mit 19 Kubikmeter Ladekapazität und einer Reichweite von 250 Kilometern sowie ein Master Combi für den Transport von bis zu 15 Personen mit einer Reichweite von rund 300 Kilometern.

Darüber hinaus will HYVIA Elektrolyselösungen, mobile Speicherstationen und bis Ende 2021 auch Wasserstofftankstellen anbieten, die einfach und sicher in der Anwendung sind und das Betanken der Fahrzeuge in nur wenigen Minuten erlauben.

Umfrage 17432 Mal abgestimmt Hat der Wasserstoffantrieb eine Zukunft? Ja, das ist Elektromobilität ohne Speicher- und Ladezeit-Nachteile. Nein, zu ineffizient, zu teuer und Wasserstoff lässt sich nicht gut über einen längeren Zeitraum speichern. mehr lesen

Fazit

Renault setzt für CO2-neutrale Mobilität auch auf grünen Wasserstoff. Entsprechend wollen die Franzosen Transporter mit Brennstoffzellentechnik auflegen und auch die passende Infrastruktur dazu aufbauen.