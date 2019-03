Live-Blog: Weltpremiere des Tesla Model Y

Was wir bis jetzt wissen. Und was nicht.

Auch wenn das Model Y am 14. März 2019 seine Weltpremiere feiert, werden die die ersten Serienmodelle erst ab 2020 ausgeliefert. Eine genauere Ansage dazu gibt es aktuell nicht. Offizielle Informationen zum Produktionsort fehlen bislang ebenfalls. Das Werk in Fremont fällt in Sachen Model Y mit großer Sicherheit aus, die Produktion von Model S, Model Y und Model 3 platzt laut Elon Musk „aus allen Nähten“. Bleibt die Gigafactory in Reno. Eine zweite Produktionsstätte in China ist sehr wahrscheinlich, das für eine Gigafactory nötige Gelände in der Freihandelszone Shanghai hat Tesla bereits gekauft. Ein Werk steht dort aber noch lange nicht. Insgesamt plant Tesla aktuell drei neue Werke, Elon Musk schließt in Zukunft wegen der hohen Nachfrage aber auch zehn bis 20 Werke nicht aus. Denn, die Nachfrage nach dem Model Y soll die Nachfrage nach dem Model 3 nochmals deutlich übertreffen.

Gefällt Ihnen das Tesla Model Y? Live Abstimmung Mal abgestimmt Ja! Das wird ein großer Erfolg! Nein! Elektro-SUV sind sinnlos! Lesen Sie auch

Die Preise

Wie der Tesla-Boss twitterte, wird der Preis rund 10 Prozent höher als der des Model 3 liegen. Bei einem Basispreis von 35.000 Dollar (aktuell umgerechnet zirka 30.744 Euro) würde der Preis für das Model Y bei 38.500 Dollar (33.818 Euro) starten. Das Crossover-Modell fällt zudem rund 10 Prozent größer aus und auf weniger Reichweite. Das Model 3 misst in der Länge 4,694 Meter, ist 1,849 Meter breit und 1,443 Meter hoch.

Tesla Model Y basiert auf dem Model 3

Softwareupdate im Alltagstest 2:07 Min.

Dass Tesla das Model Y, einen Crossover-SUV, als vierte Baureihe auf den Markt bringen wird, ist nicht neu. Bereits 2015 hatte Musk das Model Y per Twitter angekündigt. Und auch Teslas Technik-Vorstand JB Straubel schlug im Jahr 2016 in die gleiche Kerbe und kündigte ein entsprechendes E-Auto auf Basis des Model 3 an.Ursprünglich hat es von Tesla-Boss Elon Musk geheißen, das Model Y sollte nicht auf der Plattform des Model 3 stehen. Stattdessen baue Tesla eine eigene Plattform auf, die nicht mehr über eine 12-Volt-Batteriearchitektur verfüge und deutlich preiswerter zu produzieren sei. Hier lag der Schluss nahe, dass der kalifornische E-Auto-Bauer eine Plattform mit 48 Volt Spannung kreiert.

Unterdessen ruderte Musk zurück und erklärte, dass ihn sein Team überzeugt habe, dass das Model Y auf der Plattform des Model 3 aufbauen wird, auch um das Modell schneller auf den Markt zu bringen. Schließlich kommen 75 Prozent Gleichteile zum Einsatz. Das bedeutet, dass Model Y habe „ein relativ niedriges Technik- und Produktions-Risiko!“

Kein kostenloses Laden mehr

Das erste Bild des Model Y zeigt noch nicht viel von dem neuen Modell, immerhin scheint sich das Styling an der aktuellen Formensprache der Marke zu orientieren. Aber auch das ist kein Wunder. Die Motorhaube weist die typischen Sicken auf, die pfeilförmig zur Front mit schmalen Scheinwerfern auslaufen. Eine coupéhafte Dachlinie ist zu sehen. Außenspiegel fehlen, hier liebäugelt Musk immer mit Kameras, vielleicht haben sich die amerikanischen Behörden bis zum Launch durchgerungen, hier die gesetzlichen Vorgaben zu finalisieren. Gerüchten zu folge soll es auch wieder Flügeltüren geben, diese sind in der Produktion jedoch sehr teuer. Wir gehen von einem klassischen Konzept mit vier konventionellen Türen aus.

Reichweite und Geschwindigkeit

Technisch orientiert sich das neue Model Y am Model 3. Dass heißt: Auto-Pilot, extrem reduzierter Innenraum und großer Touchscreen. Wie beim Model 3 werden Neukunden nicht mehr kostenlos an den Tesla-Chargern aufladen können. Die Reichweite beträgt mit der 50 kWh-Batterie und dem 192 kW starken E-Motor 350 Kilometer. Denkbar wäre zu Beginn wieder eine Performance-Variante mit einem 75 kWh großen Akku, die um die 500 Kilometer weit kommen dürfte. Analog zum Model 3 ist eine Beschleunigung von unter vier Sekunden von 0 auf 100 km/h realistisch, die Höchstgeschwindigkeit wird um 210 km/h liegen, das Performance-Modell wird rund 230 – 240 km/h schaffen.

Ford is killing S-E-X – jetzt folgt S-3-X-Y

Warum aber ausgerechnet Tesla Model Y? Dahinter steht ein Plan von Elon Musk, den leider Ford schon beim Model 3 durchkreuzt hat. Dieses Fahrzeug sollte ursprünglich Model E heißen. Doch Ford hat erfolgreich sein Markenrecht an dem Namen durchgesetzt. „Ford is killing sex“, erkläre Musk damals in Anlehnung an seine Baureihenbezeichnungen: Model S, Model E und Model X. Dann wurde alles anders. Nachdem aus S-E-X schon S-3-X wurde, wird nun aus S-3-X bald S-3-X-Y. Allerdings steht auch hier wieder ein Konflikt mit Ford ins Haus. Dann auch das Model Y wurde zwischen 1932 und 1937 von Ford produziert.

Die Tesla-Zukunft: Model Y, Pick-up und Roadster 1/13 Das neue Teaser-Bild vom Tesla Model Y zeigt die kurze Motorhaube und die flache Windschutzscheibe. Foto: Tesla

Fazit

Mit dem Model Y wagt sich Tesla ins globale Boom-Segment der Kompakt-SUV. Dort ist vom Elektro-Standpunkt her noch nicht viel los, der Hyundai Kona Electric ist aber alles, nur kein Kanonenfutter. Weil unterm Blech die Plattform des Model 3 steckt dürfen wir davon ausgehen, dass auch das Model Y ein ziemlich „rundes“ Gesamtpaket darstellen wird. Das Problem ist und bleibt die Produktion. Zwar hat Tesla die Schwierigkeiten mit dem Model 3 in den Griff bekommen, das gilt aber nur fürs Werk in Freemont. Das Model Y wird als erstes Tesla-Modell wohl komplett in der Gigafactory in Reno gebaut. Heißt: Alles nochmal von vorne. Wir drücken die Daumen!