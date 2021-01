US-Behörde macht Druck - 158.000 Autos betroffen NHTSA fordert Tesla zum Rückruf auf

Bei seinem Besuch auf der Gigafactory-Baustelle in Brandenburg Ende August antwortete Tesla-Chef Elon Musk auf die Frage, was ihn aktuell am meisten antreibe: Geschwindigkeit. Aber das scheint bei Musk nicht für alle Tesla-Themen zu gelten. So gibt es seit Jahren Meldungen über Probleme mit den eMMCs (embedded MultiMediaCard) älterer Model S und X. Bei diesen lief irgendwann der Speicher voll und es konnte zu Bildschirmausfällen und weiteren mit der eMMC verknüpften Problemen kommen.

NHTSA fordert Tesla zum Rückruf auf

Auch uns erreichen regelmäßig Zuschriften von deutschen Tesla-Fahrern, die mit dem Problem zu kämpfen haben, und denen Tesla anscheinend kostspielige Reparaturen anbot. Teslas in diesem Fall hartleibige Einstellung gegenüber seinen Kunden rief die NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) auf den Plan. Die US-Bundesbehörde für Straßen- und Fahrzeugsicherheit, die bisher bei den Untersuchungen zu den zahlreichen und teilweise schweren Tesla-Autopilot-Unfällen nicht überzeugen konnte, drohte dem Elektroautohersteller zwischenzeitlich mit der Anordnung eines Zwangs-Rückrufs.

Hans-Dieter Seufert Ältere Versionen des Tesla Model S können vom Ausfall des eMMC-Chips betroffen sein.

Nun bewegt sich die NHTSA auf eine zweite Eskalationsstufe. In einem Brief an Teslas Rechtsabteilung fordert die Behörde den Elektroauto-Hersteller dazu auf, "einen Rückruf einzuleiten, um alle Besitzer, Käufer und Händler der betroffenen Fahrzeuge über diesen Fahrzeuge über diesen Sicherheitsmangel zu informieren und für Abhilfe zu sorgen". Betroffen sind demnach insgesamt gut 158.000 Teslas. Es handelt sich dabei um das Model S der Modelljahre 2012 bis 2018 und das Model X der Modelljahre 2016 bis 2018.

Rückruf ist bislang nicht bindend

Der Rückruf ist mit dem nun erreichten Stand jedoch nicht bindend. Allerdings muss Tesla der NHTSA im Falle einer Verweigerung eine Begründung vorlegen und plausibel erklären, welche alternativen Maßnahmen der Elektroauto-Hersteller einleiten könnte, um das Problem zu beheben.

Wolfgang Groeger-Meier Auch das Elektro-SUV Model X kann von dem Flash-Speicher-Ausfall betroffen sein.

Die Rückruf-Aufforderung der NHTSA kommt zum jetzigen Zeitpunkt überraschend, da es im Herbst 2020 bereits so schien, als habe Tesla eine zufriedenstellende Lösung gefunden. Damals hieß es, dass die Kalifornier in den USA betroffenen Fahrern eine kostenlose Reparatur anbieten. Außerdem waren Garantieverlängerungen im Gespräch, und Kunden, die eine Reparatur zuvor bereits aus eigener Tasche bezahlten, sollten ihr Geld zurückerhalten. Tesla hatte damals eine E-Mail mit sinngemäß folgendem Wortlaut an seine US-Kunden verschickt:

"Unsere Unterlagen zeigen, dass Sie ein Modell S/X besitzen oder besessen haben, das vor März 2018 gebaut wurde. Dieses Fahrzeug fällt möglicherweise unter Teslas Garantieprogramm, da dieses Programm auch eine Fehlfunktion des Speicherchips eMMC abdeckt. Diese Fehlfunktion kann zu Ausfällen des Touchscreens führen, beeinträchtigt jedoch nicht die Fahrbarkeit des Autos.

Tesla bietet berechtigten Eigentümern, die so eine Fehlfunktion festgestellt haben, kostenlose Reparaturen in einem Tesla Service Center an. Das Auto darf nicht älter als acht Jahre und nicht mehr als 100.000 Meilen (160.934 Kilometer) gefahren sein. Wenn bei Ihnen keine Fehlfunktion auftritt, müssen Sie keine Maßnahmen ergreifen.

Wenn Sie bereits für Reparaturen bezahlt haben, die die Bedingungen des Programms erfüllen, haben Sie möglicherweise Anspruch auf eine Kostenerstattung. Tesla wird die Erstattungsdetails und die Berechtigung bis Februar 2021 bekanntgeben."

Auswirkungen auf Europa bisher unbekannt

Mit der neuerlichen Rückruf-Aufforderung der NHTSA ist es nun sehr fraglich, ob Tesla seine Ankündigungen aus dem Herbst 2020 wahrgemacht hat. Ebenso ist unklar, was die Aufforderung der Behörde für andere Märkte bedeutet. In der offiziellen Rückruf-Datenbank des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) taucht das Touchscreen-Problem bislang nicht auf. Und ein Pressesprecher, der Auskünfte für den deutschen Markt geben kann, war bisher nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Problem war lange bekannt

Bereits seit Oktober 2019 berichteten Tesla-Kunden, dass es bei älteren Modellen der Typen S und X wegen eines verschlissenen Flash-Speichers zu Problemen mit dem Bildschirm bzw. dem gesamten Multimedia-System kommt. Die Schwierigkeit: Fällt die Media-Control-Unit (MCU) aus, verabschiedet sich nicht nur das Infotainment-System, sondern das ganze Auto schaltet in einen Notfallmodus und wird damit mehr oder weniger unbrauchbar. Tesla-Chef Elon Musk versprach zwar seinerzeit Abhilfe, die ist aber offensichtlich noch längst nicht überall dort angekommen, wo es nötig gewesen wäre.

NHTSA Die NHTSA untersuchte die Ausfälle des Flash-Speichers und forderte Tesla nun zu einem offiziellen Rückruf auf.

Verantwortlich für die Ausfälle ist ein Flash-Speicherchip eMMC (embedded Multi Media Card), der Teil der MCU (Media Control Unit) der ersten und zweiten Generation ist. Die eMMC ist eine Tesla-Eigenentwicklung – sie arbeitet unabhängig von sämtlichen anderen Datenströmen im Fahrzeug. Allerdings berichtet der Mediendienst CNet aus San Francisco, dass die Tesla-Software mit den Jahren immer höhere Protokoll-Kapazitäten benötigt. Und die eMMC ist Teil dieser Kapazitäten. Nach wenigen Jahren sind die Kapazitäten laut CNet komplett erschöpft, womit auch die eMMC ausgelastet durch zu viele Schreib- und Lesevorgänge ausgebrannt ist.

Speicherkapazität nach vier Jahren erschöpft

Sobald die Kapazität der eMMC erschöpft ist, fällt sie aus. Ihr Ausfall bedingt wiederum, dass die MCU nicht hochfahren kann – und mit inaktiver MCU kommt es bei Tesla Model S und Model X zu einer ganzen Reihe von Ausfällen. Das Infotainment-System ist genauso betroffen wie die Klimaanlage, die sich nicht mehr einstellen lässt. Das Auto ist zwar noch fahrbar, aber nicht mehr aufladbar. Laut Experten tritt der Ausfall der eMMC nach zirka vier Jahren und somit außerhalb der Garantie auf, weshalb es mit Tesla Schwierigkeiten gibt. Der kalifornische Elektroautohersteller verkauft grundsätzlich keine Ersatzteile an andere Werkstätten oder Privatpersonen – wer eine Reparatur möchte, muss dafür einen kostenpflichtigen Tesla-Werkstattbesuch einplanen. In den USA hilft auch der unabhängige Tesla-Fachmann Phil Sadow betroffenen Fahrern, indem er den Chip tauscht.

Elon Musk twitterte kurz nach Bekanntwerden der Probleme, dass inzwischen alles besser sein sollte – allerdings gestand er weder ein, dass es Probleme mit der eMMC gab, noch, wie Tesla diese lösen will. Die Debatte um die ausfallenden Chips hat in den USA den Streit um das "Right to Repair" (Recht zu Reparieren) neu entfacht. Danach müssen Autohersteller jedem die Möglichkeit geben, sein Auto selber zu reparieren. Tesla scheint dieses Recht seit Jahren zu ignorieren, indem der Hersteller keine Ersatzteile an Dritte verkauft und somit ganz allein am lohnenden Reparaturgeschäft verdient. Nach andauernden Protesten von Werkstätten, Mechanikern und Fahrern musste Tesla inzwischen seine Richtlinien lockern und gibt einige Ersatzteile für den Verkauf frei.

Umfrage 2623 Mal abgestimmt Sollte Tesla seine Autos für Reparaturen in allen Werkstätten freigeben? Nein, mit der komplizierten Elektronik kommt sicher nur der Hersteller selbst zurecht. Klar, die wollen sich doch nur die Taschen vollstopfen. mehr lesen

Fazit

Im Falle der fehlerhaften eMMC hat sich Tesla nicht mit Ruhm bekleckert: Dass der Fehler bei Tesla lag, war offensichtlich – zu viele Betroffene berichteten nach normalem Fahrzeuggebrauch von dem Problem. Ursache und Wirkung waren schnell bekannt – aber Tesla interessierte sich in diesem Fall nicht für seine Kunden.

Nachdem Tesla zwischenzeitlich einzulenken schien, erreicht die Causa mit der Aufforderung zum Rückruf durch die US-Verkehrssicherheits-Behörde NHTSA eine neue Eskalationsstufe. Kann der Elektroauto-Hersteller nicht plausibel darlegen, dass er das Problem anders in den Griff bekommt, droht ein Rückruf von über 158.000 Autos.

Fehler passieren, wie auch Tesla es jeden Tag aufs Neue beispielsweise an der schwankenden Qualität seines in den USA ausgelieferten Model Y erfährt. Aber für eine Fehlerbehebung nach langen Querelen erst Behördenzwang abzuwarten, ist inakzeptabel.