Rezvani Fortress: Ein Pick-up für den Weltuntergang

Das neue Fortress getaufte Modell stuft Rezvani selbst als Tactical Off-Road-Truck ein. Mit seinem kantigen Look wirkt er dann auch wie eine rollende Festung. Als Basis dient, man kann es kaum glauben, der Ford F-150. Und zwar in der potenten Raptor-Variante.

Neuer, kantiger Look Von diesem bleibt aber eigentlich nur das Leiterrahmen-Chassis und der Karosserie-Grundkörper. Darüber stülpt Rezvani in bekannter Manier ein extrem kantiges Kleid aus Verbundwerkstoff. Gegen Aufpreis wird das mit einem Panzerungs-Paket kombiniert, das gepanzerte Karosseriepaneele, kugelsicheres Glas, einen explosionssicheren Unterbodenschutz sowie einen gehärteten Kraftstofftank umfasst. Hinzu kommen eine verstärkte Federung und pannensichere Run-Flat-Reifen. In den Radläufen stecken 17-, 18- oder 20-Zoll-Räder, die mit 37 oder 40 Zoll großen Offroad-Reifen bestückt sind. Die Bodenfreiheit beträgt dank eines üppig dimensionierten Offroad-Fahrwerks satte 38 Zentimeter.

Schutz kommt Paketweise Immer noch ein unsicheres Gefühl? Dann den Haken beim Sicherheits-Paket setzen. Das bringt elektrifizierte Türgriffe, ein Nebelwurfsystem, blendende Stroboskoplichter, noch robustere Stoßfänger, ein Infrarot-Nachtsichtsystem, ein Pfefferspray-System und ein EMP-Schutzpaket mit. Gegen Gasattacken helfen beigefügte ABC-Masken. Hilft nur noch die Flucht ins Outback, dann sichert das Off-Grid Package die Autonomie. Eine tragbare Powerstation, Solarpaneele und ein Benzingenerator liefern Strom. Das Überleben sichern ein Kühlschrank (sofern er gefüllt ist) und ein Wasserspeichersystem. Die Kommunikation mit dem Rest der Welt garantieren ein Satelliteninternetsystem, ein leistungsstarkes Funkgerät sowie eine Gegensprechanlage mit Außenlautsprechern.

V6 ist Serie, V8 als Option Beim Antrieb kann der Kunde zwischen dem 3,5-Liter-V6-Biturbo mit 457 PS oder einem 5,2-Liter-V8-Kompressormotor wählen, der dann bis zu 862 PS abgibt. Beide Motoren sind mit einem 10-Gang-Automatikgetriebe und einem permanenten Allradantrieb gekoppelt. Zudem verfügt der Truck über ein Vorderachsdifferenzial mit begrenztem Schlupf sowie ein sperrbares Hinterachsdifferenzial. Ein Plus an Bremspower liefern Brembo-Stopper mit vergrößerten Scheiben und Achtkolbenzangen.

Das Interieur-Layout des Ford F-150 bleibt unangetastet, kann aber mit zahlreichen Sitzoptionen aufgewertet werden.

Extremes Preisniveau Die Preise für den Rezvani Fortress starten bei 285.000 Dollar (umgerechnet rund 245.000 Euro). Wer reichlich Optionshaken setzt, landet aber auch ganz schnell bei über 580.000 Dollar (umgerechnet rund 500.000 Euro). Ein Standard-Ford F-150 Raptor kostet in den USA übrigens rund 70.000 Euro.