Vinfast kommt mit Pininfarina-Design nach Deutschland Vietnamesen bringen Elektro-SUV VF e35 und e36 mit

Vinfast bietet in Kürze seine Autos auch in Deutschland an. Den Anfang machen die beiden von Pininfarina gezeichneten Elektro-SUV VF e35 und VF e36.

Vinfast kommt nach Deutschland: Der vietnamesische Hersteller bietet ab 2022 seine neuen Elektro-SUV in Europa an. Dafür baut Vinfast einen Vertrieb nach dem Vorbild Teslas auf: Die Fahrzeuge kommen per Direktvertrieb über das Internet zu den Kunden, außerdem wird es in größeren Städten firmeneigene Showrooms geben. Passend dazu hat Vinfast sein Management mit ehemaligen Tesla-Managern verstärkt. Hinzu kommen Ex-Apple-Marketing-Spezialisten und Mitarbeiter der Elektroauto-Abteilung von Nissan. Vinfast-Europachefin Bich Tran pendelt zwischen ihren neuen europäischen Hauptbüros in Paris, Amsterdam und Frankfurt am Main. Tran hat vorher unteranderem im Vertrieb von Toyota Vietnam gearbeitet – zu Zeiten, in denen der japanischer Hersteller in Vietnam einen Marktanteil von zirka 54 Prozent hatte. Neuer Vinfast-Chef ist Ex-Opel-Boss Michael Lohscheller, sein Vorgänger, der ehemalige GM-Manager James DeLuca, ist in die USA zurückgekehrt, steht Vinfast aber weiterhin beratend zur Seite. Das Vinfast-Management ist überzeugt davon, dass aktuell ein guter Zeitpunkt ist, um selbst auf dem als sehr schwierig geltenden deutschen Automarkt als neuer Hersteller durchzustarten.

Seine beiden auf BMW-Technik basierenden Modelle Lux A 2.0 und Lux SA 2.0 bietet Vinfast nicht in Europa an – die Vietnamesen starten sofort mit reinen Elektro-SUV. Das kleinere der beiden heißt VF e35, die größere Version trägt die Bezeichnung VF e36. Zum VF e35 hat Vinfast immerhin schon Renderings veröffentlicht. Das stimmige Design stammt von Pininfarina. Daten und Preise bleiben bis zur L.A. Auto Show (19. bis 28. November) unter Verschluss – dort stellt der Hersteller die beiden Autos der Öffentlichkeit vor.

Vinfast Der Vinfast VF e35 ist ein reines Elektroauto.

Kompaktklasse: VE e34

Seine drei Elektroautos nennt der Konzern VF e34, VF e35 und VF e35 – alle drei Autos sind SUV. Der VF e34 gehört mit einer Länge von 4,3 Metern einem 2,61 Meter langen Radstand zur Kompaktklasse. Sein Motor leistet 150 kW (204 PS), seine Batterie soll 42 Kilowattstunden speichern können. Damit ist laut Hersteller eine Reichweite in Höhe von 300 Kilometern möglich.

Vinfast Der Vinfast VF31 ist ein elektrisches SUV aus der Kompaktklasse.

Mittelklasse: VF e35

Der VF e35 gehört mit seinen 4,75 Metern Länge (Radstand ebenfalls 2,61 Meter) zur Mittelklasse. Er bekommt zwei Elektromotoren mit einer Gesamtleistung von 300 kW (408 PS). Da jeder Motor für eine Achse zuständig ist, arbeitet der VF e35 mit Allradantrieb. Der Akku des Mittelklasse-SUV hat ebenfalls eine Kapazität in Höhe von 42 Kilowattstunden. Die damit erzielbare Reichweite hat Vinfast noch nicht bekanntgegeben.

Vinfast Das elektrische Mittelklasse-SUV VF32 kommt auch nach Deutschland.

Obere Mittelklasse: VF e36

Der VF e36 ist 5,12 Meter lang (Radstand 3,15 Meter) und damit in der oberen Mittelklasse angesiedelt. Er bekommt den gleichen 300-kW-Antrieb wie der VF32, aber eine größere Batterie: Ihre 106 Kilowattstunden Kapazität sollen für 550 Kilometer Reichweite gut sein. Den VF 36 (dann ohne "e") gibt es auch noch mit einem 2,0-Liter-Vierzylinderbenziner mit 228 PS.

Vinfast Der VF32 ist 4,75 Meter lang.

Moderne Assistenzsysteme

Für alle drei Elektroautos verspricht Vinfast eine Ausstattung mit bekannten fortschrittlichen Assistenzsystemen wie Spurhalte-Assistent, Totwinkel-Warner und 360-Grad-Kamera. Die digitalen Cockpits arbeiten mit einer Gesichtserkennung, bei einer Panne geht eine automatische Meldung an die Werkstatt und bei einem Unfall setzt das Auto einen automatischen Notruf ab.

Vinfast Der rein elektrisch angetriebene VF33 ist in der oberen Mittelklasse zu Hause - auch er kommt nach Deutschland.

Teilautonomes Fahren nach Level 4

Die Autos sollen sich zudem mit smarten Transportsteuerungen vernetzten können und sogar teilautonomes Fahren nach Level 4 (vollautonom wäre Level 5) beherrschen. Dafür sind die Topversionen von VF e35 und VF e36 mit jeweils 14 Kameras und Lidar-Sensoren (Light detection and ranging – optische Abstandsmessung) ausgerüstet. Die Kameras sollen Objekte in Entfernungen von bis zu 687 Metern erkennen können. Die Datenverarbeitung übernimmt ein von Nvidia für die Bedürfnisse des autonomen Fahrens entwickelter Chip der Orin-X-Serie. Dieser soll pro Sekunde bis zu 200 GB an Daten verarbeiten können und somit achtmal schneller sein als aktuelle Systeme.

Vinfast Beim VF33 hat der Fahrer keine eigene Instrumenten-Anzeige.

Hersteller verspricht hohe Sicherheit

Vinfast verspricht für seine neuen Elektro-SUV die Einhaltung höchster Sicherheitsstandards: Sowohl der Euro-NCAP-Crashtest als auch der Crashtest der NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration – US-Bundesbehörde für Straßen- und Fahrzeugsicherheit) sollen die Maximalzahl von fünf Sternen einbringen.

newspress Bereits im Verkauf: Mit dem Lux SA 2.0 hat Vinfast ein SUV im Angebot, dass auf dem bis 2018 gebauten BMW X5 der Baureihe F15 basiert.

In Deutschland ab Juni 2022

Ab November 2021 können Kunden die beiden größeren SUV VF e35 und VF e36 in Europa und Nordamerika bestellen, die ersten Auslieferungen sind für Juni 2022 geplant. In Vietnam sind die Bestellbücher für den VF e34 bereits ab Mai diesen Jahres geöffnet, die Auslieferungen beginnen im November. VF e35 und VF e36 können die Vietnamesen ab September bestellen, ab Februar 2022 rollen die Modelle dann vom Band.

Fazit

Vinfast entwickelt sich atemberaubend schnell – seine Fabriken im nordvietnamesischen Haiphong hat der Hersteller in einem ähnlichen Tempo hochgezogen, wie Tesla seine Gigafactorys baut. Und ihre Modellpalette erweitern die Vietnamesen permanent: Zuerst kamen zwei Modelle, die weitestgehend auf Verbrennungsmotor-Technik von BMW basieren, jetzt sollen Ende diesen Jahres bereits drei ausgewachsene Elektro-SUV zum Kunden rollen.

Für deutsche Kunden sind insbesondere der VF e35 und der VF e36 interessant, da diese Autos offiziell auch in Europa auf den Markt kommen. Die Preise hat Vinfast zwar noch nicht bekanntgegeben, aber sie dürften etwas niedriger als die von vergleichbaren Konkurrenzmodellen aus Europa oder den USA sein – bei ähnlich fortschrittlicher Ausstattung in Sachen Technik und Sicherheit. Ob die Autos aber tatsächlich teilautonom nach Level 4 fahren können, ist zweifelhaft – die Entwicklungen in Sachen autonomes Fahren haben sich in den vergangenen Jahren eher verlangsamt.