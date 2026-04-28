Der letzte Tanz des Fünfzylinders? Audi RS 3 competition limited im Fahrtest

Es war eine bewegte und eine bewegende Geschichte, die Audis Fünfzylinder da ins goldene Buch des Automobilbaus geschrieben hat: 1976 aus der Platznot im 100er heraus geboren, zieht er die Ingolstädter in Zusammenarbeit mit dem Quattro(antrieb) nach und nach aus der emotionalen Bedeutungslosigkeit, gewinnt Rallye-Weltmeisterschaften, am Pikes Peak, die IMSA-Serie in den USA und schließlich die Herzen sesshaft gewordener Sportwagenfahrer, als er von Porsche nachgeladen den Ursprung der RS-Modelle definiert – in der Kombiform des RS 2 Avant. Danach wird’s ein paar Jahre still um ihn, ehe das Konzept Ender der 2010er Jahre wiederentdeckt und um 90 Grad gedreht als Quermotor in die RS-Modelle von TT und A3 einzieht.