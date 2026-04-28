AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Top Tuner
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
Sportwagen
Fahrberichte

Der letzte Tanz des Fünfzylinders? Audi RS 3 competition limited im Fahrtest

Audi RS3 competition limited (Fahrtest)
Das teuerste Hurra der Fünfzylinder-Geschichte

Zum Fünfzigsten des Fünfzylinders zündet Audi das RS-3-Sondermodell competition limited, das einen mit dem querdynamischen Elan seines Gewindefahrwerk und liebevollen Ausstattungsdetails einerseits in Feierlaune versetzt, andererseits aber auch auf die Tränendrüse drückt. Unsere Fahreindrücke.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 28.04.2026
Als Favorit speichern

Es war eine bewegte und eine bewegende Geschichte, die Audis Fünfzylinder da ins goldene Buch des Automobilbaus geschrieben hat: 1976 aus der Platznot im 100er heraus geboren, zieht er die Ingolstädter in Zusammenarbeit mit dem Quattro(antrieb) nach und nach aus der emotionalen Bedeutungslosigkeit, gewinnt Rallye-Weltmeisterschaften, am Pikes Peak, die IMSA-Serie in den USA und schließlich die Herzen sesshaft gewordener Sportwagenfahrer, als er von Porsche nachgeladen den Ursprung der RS-Modelle definiert – in der Kombiform des RS 2 Avant. Danach wird’s ein paar Jahre still um ihn, ehe das Konzept Ender der 2010er Jahre wiederentdeckt und um 90 Grad gedreht als Quermotor in die RS-Modelle von TT und A3 einzieht.

Jetzt wird der Fünfzylinder fünfzig....

Mehr zum Thema Verbrennungsmotor