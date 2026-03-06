Q3 TDI Quattro 193 PS: Audi bringt heimlich neuen Power-Diesel

Überraschung im Audi-Konfigurator: Plötzlich und ohne Vorankündigung taucht dort eine neue Q3-Modellversion auf. Dabei handelt es sich um einen stärkeren Diesel mit Allradantrieb. Der neue Audi Q3 TDI Quattro verfügt genau wie die einzige bisher verfügbare Selbstzünder-Option über einen Zweiliter-Vierzylinder-Turbodieselmotor, bietet auf dem Papier aber deutlich mehr Power.

Mehr Power und Allradantrieb serienmäßig In der neuen Variante leistet der Audi Q3 Diesel 193 PS (142 kW) und liefert ein maximales Drehmoment von 400 Newtonmetern. Bisher waren für TDI-Fans im Q3 150 PS (110 kW) und höchstens 360 Newtonmeter das Maximum. Zudem überträgt der schwächere Diesel seine Kraft ausschließlich auf die Vorderräder. Beim stärkeren Pendant ist der Quattro-Antrieb dagegen obligatorisch; die Hinterräder schalten sich bei Bedarf über eine elektronisch geregelte Lamellenkupplung hinzu. Die Kraftübertragung besorgt in beiden Fällen ein siebenstufiges S-Tronic-Doppelkupplungsgetriebe.

Trotz seines aufgrund des Allradantriebs höheren Leergewichts (1.780 statt 1.700 Kilogramm) bietet der neue Audi Q3 TDI Quattro deutlich bessere Fahrleistungen. Er beschleunigt in 7,5 statt 9,2 Sekunden von null auf Hundert und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 220 km/h; beim 150-PS-TDI ist bereits bei 208 km/h Schluss.

Dafür verlangt der Neuling einen Aufschlag beim Spritverbrauch: Die offizielle WLTP-Angabe liegt hier bei 6,1 bis 6,8 Liter auf 100 Kilometer (je nach Ausstattung) bei einem CO₂-Ausstoß von 160 bis 177 g/km. Der vorderradgetriebene Diesel-Q3 begnügt sich mit 5,3 bis 5,8 Liter und stößt nur 138 bis 151 Gramm CO₂ pro Kilometer aus.

5.000 Euro Diesel-Expresszuschlag Allerdings lässt sich Audi den 43-PS- und Allradaufschlag beim Q3 üppig bezahlen. Als TDI Quattro kostet der SUV 51.900 Euro, während der 150-PS-Diesel ab 46.900 Euro zu haben ist. Beide Antriebsvarianten sind übrigens auch in der Coupé-Version mit dem Beinamen Sportback erhältlich. Der Aufpreis zum SUV beträgt in beiden Fällen 1.850 Euro.