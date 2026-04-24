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Technik erklärt

Sind die Hybrid-Gerüchte wahr? So will Audi seinen 5-Zylinder retten

Was ist dran an den Hybrid-Gerüchten?
So will Audi seinen legendären 5-Zylinder retten

Audi arbeitet mit Hochdruck daran, den für die Marke legendären Fünfzylinder-Turbomotor zu erhalten. Eine Elektrifizierung scheint dabei unumgänglich. Doch welche Art Hybrid ist am wahrscheinlichsten?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 24.04.2026
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Audi TT RS, Motor
Foto: Achim Hartmann

Mit einer knappen Aussage am Rande der letztjährigen IAA in München hatte Audis Vorstandsboss Gernot Döllner viele Fans seiner Marke ins Tal der Tränen geschickt – und sicher nicht nur die: "Stand jetzt wird der Fünfzylinder wahrscheinlich mit Euro 7 enden", sagte der CEO im September 2025 den anwesenden Medienvertretern. Damit wäre der Zeitrahmen für das Fünfzylinder-Ende klar definiert: Ab Ende November 2027 dürfen Neuwagen in der EU nur noch dann zugelassen werden, wenn sie die Anforderungen der Euro-7-Abgasnorm erfüllen. Oder anders ausgedrückt: Die europäischen Abgasregeln würden Audis legendäre Fünfzylinder-Ära schon in rund eineinhalb Jahren enden lassen.

Audi kämpft um seinen Fünfzylinder

Doch inzwischen gibt es wieder ein Fünkchen Hoffnung ...

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