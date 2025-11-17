Vettel lässt F1-Fahrer Bäume malen – nur einer macht nicht mit

Sebastian Vettel nutzte den Grand Prix von Brasilien 2025, um eine persönliche Initiative zum Schutz des Regenwaldes umzusetzen. Im Fahrerlager ließ der ehemalige Formel-1-Weltmeister eine Mitmachaktion organisieren: Fahrer, Teammitglieder und Gäste waren eingeladen, auf einem Blatt Papier einen Baum zu zeichnen. Ziel war es, ein sichtbares Zeichen für den Erhalt des Amazonasgebiets zu setzen – und Aufmerksamkeit für ein gesellschaftlich relevantes Thema zu erzeugen.

Beteiligung von 19 Fahrern Von den 20 aktuellen Fahrern beteiligten sich 19 an der Aktion. Einzig Nico Hülkenberg verzichtete, wie er Vettel persönlich mitteilte. Der Deutsche erklärte, sich am eng getakteten Rennwochenende nicht zusätzlich ablenken zu wollen. Vettel nahm die Absage gelassen zur Kenntnis und betonte, dass jede Beteiligung freiwillig sei.

Unterstützt wurde das Projekt unter anderem vom Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali und dem Promoter des Interlagos-Rennens. Auch in den Zuschauerbereichen lagen Stifte und Vorlagen aus, sodass sich Fans aktiv beteiligen konnten.

Hintergrund: persönliche Erfahrungen im Amazonas Vettel hatte sich in den Monaten vor dem Grand Prix intensiv mit dem Thema Regenwaldschutz beschäftigt. Bei einem mehrwöchigen Aufenthalt im Amazonasgebiet besuchte er indigene Gemeinschaften und informierte sich vor Ort über deren Lebensweise und die ökologischen Herausforderungen in der Region.

Diese persönlichen Eindrücke flossen direkt in die Aktion ein. Die Zeichnungen wurden vor dem Rennstart in der FIA-Garage ausgestellt, begleitet von einem Gruppenfoto der teilnehmenden Fahrer. Ob die Werke künftig öffentlich gezeigt werden, ist noch offen. Eine mögliche Option wäre eine Integration in die offizielle Formel-1-Ausstellung.

Symbolischer Charakter Das Projekt trägt den Namen "F1REST – drawn together". Die einfache Handlung – einen Baum zu zeichnen – soll laut Vettel dazu beitragen, ein Bewusstsein für den Umgang mit natürlichen Ressourcen zu schaffen. Der ehemalige Fahrer verzichtete bewusst auf große Worte oder moralische Appelle und ließ stattdessen die Bilder für sich sprechen.

Die Aktion reiht sich in eine Serie von Umweltinitiativen ein, die Vettel seit seinem Karriereende verfolgt. Zuvor hatte er unter anderem Müllsammelaktionen organisiert, Insektenhotels gebaut und sich für Recycling- und Gleichstellungsprojekte engagiert.