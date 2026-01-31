R56 vs F56 im Faktencheck: Leistung gegen Gewicht

Der Mini JCW R56 und F56 unterscheiden sich nicht nur optisch, sondern auch technisch erheblich. Der R56 setzt auf einen 1,6-Liter-Turbomotor mit 211 PS, während der F56 mit einem 2,0-Liter-Turbomotor und 231 PS ausgestattet ist. Der Mini JCW R56 wurde von 2006 bis 2013 produziert und gehört zur zweiten Generation des modernen Mini. Der F56 hingegen repräsentiert die dritte Generation, die seit 2014 auf dem Markt ist. Trotz der Mehrleistung des F56 bleibt der Fahrspaß hinter den Erwartungen zurück. Das höhere Gewicht von 1.294 kg – 114 kg mehr als der R56 – macht sich in der Fahrdynamik bemerkbar. Die Gewichtsverteilung von 64,1 % auf der Vorderachse beim F56 verstärkt die Kopflastigkeit, was sich negativ auf das Handling auswirkt.

Fahrdynamik im Vergleich Auf der Rennstrecke zeigt sich, dass der F56 trotz moderner Technik nicht an die Agilität des R56 heranreicht. Auf dem kleinen Kurs in Hockenheim konnte der F56 lediglich drei Zehntelsekunden gegenüber dem R56 gutmachen. Auf der Nordschleife blieb er sogar langsamer. Die Elastizitätswerte des F56 sind in höheren Gängen schlechter, was auf das höhere Gewicht und die längeren Übersetzungen zurückzuführen ist. Auch die Bremsleistung des F56 enttäuscht: Mit 36,6 Metern aus 100 km/h liegt er hinter den 35,5 Metern des R56.

Alltagstauglichkeit und Komfort Im Alltag bietet der F56 mehr Platz und Komfort. Die Innenraumgestaltung ist moderner, und die Materialien wirken hochwertiger. Die steilere Frontscheibe des R56 sorgt jedoch für ein nostalgisches Fahrgefühl, das viele Fans schätzen. Beide Modelle bieten Sportsitze und eine sportliche Auspuffanlage, wobei der F56 mit künstlich erzeugtem Auspuffknallen punktet.

Zuverlässigkeit und Unterhaltskosten Der R56 ist für Probleme wie eine schwache Steuerkette und defekte Zündspulen bekannt. Der F56 zeigt sich hier zuverlässiger, hatte jedoch Rückrufe wegen Kurbelwellenlagern. Die Unterhaltskosten des F56 sind höher, insbesondere bei Verschleißteilen und Versicherungen. Der geringere Verbrauch des F56 gleicht dies nur teilweise aus.