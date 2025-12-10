Toyota Aygo X: Warum der Kleinstwagen seinen Wert erstaunlich gut hält

Der Toyota Aygo X basiert auf einer durchdachten technischen Plattform, die speziell für den urbanen Einsatz optimiert wurde. Mit einem 1,0-Liter-Dreizylinder-Motor, der 72 PS leistet, bietet er eine ausgewogene Mischung aus Effizienz und Fahrspaß. Die kompakte Bauweise und das geringe Gewicht von knapp über 900 Kilogramm machen ihn besonders wendig und ideal für den Stadtverkehr. Laut Herstellerangaben liegt der kombinierte Verbrauch bei nur 4,8 bis 5,0 Litern pro 100 Kilometer, was ihn auch in puncto Betriebskosten attraktiv macht.

Werterhalt durch hohe Nachfrage Ein entscheidender Faktor für den Werterhalt des Aygo X ist die anhaltend hohe Nachfrage nach Kleinstwagen mit Benzinmotor. In einer Zeit, in der viele Hersteller dieses Segment vernachlässigen, bleibt Toyota mit dem Aygo X präsent und bietet ein Fahrzeug, das sowohl praktisch als auch erschwinglich ist. Laut einer Analyse von Bähr & Fess Forecasts liegt der Restwert des Aygo X nach vier Jahren bei beeindruckenden 50,4 % des Neupreises. Dies ist ein Spitzenwert im A-Segment und übertrifft viele Konkurrenten deutlich.

Ausstattung und Individualisierung Der Aygo X punktet nicht nur mit seiner technischen Zuverlässigkeit, sondern auch mit einer umfangreichen Ausstattung. Bereits in der Basisversion sind ABS, ESP und sechs Airbags serienmäßig. Optional stehen moderne Features wie ein 7-Zoll-Touchscreen mit Apple CarPlay und Android Auto, eine Rückfahrkamera und ein schlüsselloses Zugangssystem zur Verfügung. Diese Optionen machen den Aygo X nicht nur sicher, sondern auch komfortabel und zeitgemäß.

Gebrauchtwagenmarkt und Preisentwicklung Auf dem Gebrauchtwagenmarkt zeigt sich der Aygo X ebenfalls von seiner besten Seite. Selbst Modelle mit hohen Laufleistungen erzielen noch beachtliche Preise. Laut einer Marktanalyse von AutoBild beginnen die Preise für gut erhaltene Exemplare bei etwa 4.500 Euro, während Fahrzeuge mit niedrigen Kilometerständen oft über 8.000 Euro kosten. Diese Preisstabilität macht den Aygo X zu einer lohnenden Investition für Käufer, die Wert auf langfristige Wirtschaftlichkeit legen.

Vergleich mit Wettbewerbern Im Vergleich zu anderen Kleinstwagen wie dem Fiat Panda oder dem Hyundai i10 schneidet der Aygo X in mehreren Kategorien besser ab. Während der Fiat Panda mit einem Restwert von 47 % und der Hyundai i10 mit 46,7 % ebenfalls solide Werte bieten, übertrifft der Aygo X diese Modelle durch seine Kombination aus Zuverlässigkeit, Ausstattung und Markenimage. Zudem profitiert er von Toyotas Ruf für Langlebigkeit und niedrige Wartungskosten.

