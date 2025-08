Mazda 2: Der zuverlässige Geheimtipp für Gebrauchtkäufer

Ein Auto, das ewig hält, aber kaum einer auf dem Schirm hat? Im Rennen um langlebige Kleinwagen treten gleich fünf Kandidaten an, die in Sachen Preis, Haltbarkeit und Alltagstauglichkeit überzeugen. Dacia Sandero, Kia Rio, Opel Corsa und Seat Ibiza haben jeder ihre klaren Stärken – vom robusten Preisbrecher bis zum hochwertig verarbeiteten Allrounder. Doch einer fährt leise an ihnen vorbei: der Mazda 2. Er punktet nicht nur mit solider Technik, sondern mit einer Portion Charakter.