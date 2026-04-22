Peugeot 308 Kaufberatung : Das kann der kompakte Franzose

Erst die Alltagfrage, dann der Antrieb: Fünftürer oder SW?
Der Fünftürer bleibt angenehm kompakt – ideal, wenn Sie oft in der Stadt unterwegs sind und ein Auto suchen, das überall reinpasst, ohne "klein" zu wirken. Der Peugeot 308 SW legt beim Nutzwert spürbar nach und spielt seine Vorteile aus, wenn regelmäßig mehr mit muss – vom Wochenende bis zum Familienalltag.
"Der SW ist für mich der heimliche Star – weil er im Alltag einfach entspannter ist, wenn Ladevolumen wirklich zählt", so Leslie Schraut.
Welche Version im echten Leben besser passt (inkl. typischer Nutzungsszenarien), klärt das Video deutlich ausführlicher.
Design, das wiedererkennbar bleibt – egal welcher Antrieb
Der 308 trägt seine Handschrift sichtbar: klare Proportionen, prägnante Lichtsignatur, ein Auftritt, der im Kompaktsegment sofort auffällt. Und: Die Optik bleibt über die Antriebe hinweg weitgehend einheitlich – Sie wählen also nicht zwischen "vernünftig" und "schick", sondern bekommen beides in einem Paket.
"Ich liebe es, wenn Hersteller verschiedene Antriebe anbieten, ohne das Auto dabei optisch zu verbiegen. Der 308 bleibt ein 308", sagt die ams-Redakteurin.
Im Video geht’s auch um Details, die man auf Fotos oft übersieht – und um die Frage, welche Ausstattungslinien optisch am meisten hergeben.
Innen: i-Cockpit, das man verstehen muss – dann wird’s schnell
Im Innenraum setzt Peugeot auf das i-Cockpit: kompakteres Lenkrad, Kombiinstrument gut im Blick, zentrale Bedienfläche. Das wirkt erst mal anders – funktioniert aber im Alltag erstaunlich logisch, wenn man die Shortcuts kennt.
"Wenn man einmal drin ist, geht vieles schneller als gedacht – gerade die Bedienung hat ein paar richtig gute Kniffe", erklärt auto motor und sport-Redakteurin Schraut.
Einen dieser Kniffe (und warum er im Alltag so nützlich ist) zeigen wir im Video ganz konkret.
Welche Motorisierung passt zu Ihrem Fahrprofil? Genau darum geht’s im Video
Ob Hybrid, Plug-in-Hybrid oder Peugeot E-308: Entscheidend ist weniger der Prospektwert als Ihr Nutzungsprofil – Strecke, Ladegewohnheiten, Alltag vs. Langstrecke. Der 308 deckt die typischen Bedürfnisse ab, aber eben nicht jede Variante passt zu jedem.
"Die wichtigste Frage ist nicht: Was ist am besten? Sondern: Was passt zu mir? Und genau das macht diese Baureihe so spannend", sagt Leslie Schraut aus der auto motor und sport-Redaktion.
Kleiner Ausblick: Die Konfigurations-Entscheidung, die viele unterschätzen
Bei der Ausstattung lohnt sich oft weniger "mehr", sondern "richtig". Manche Features merkt man täglich – andere vor allem beim ersten Blick aufs Auto. Welche Optionen beim 308 wirklich den größten Effekt haben (Komfort, Alltag), ist ein eigener Block im Video.
"Mein Tipp: Erst überlegen, was man wirklich jeden Tag nutzt – und dann genau danach konfigurieren", empfiehlt die auto motor und sport-Redakteurin.
Jetzt ansehen: Video-Kaufberatung zum Peugeot 308
Der Peugeot 308 ist ein Auto für Menschen, die nicht die eine Standardlösung suchen, sondern eine passende. Welche Kombination aus Karosserie, Antrieb und Ausstattung am besten zu Ihrem Leben passt, zeigt die Video-Kaufberatung Schritt für Schritt – inklusive Praxis-Tipps und Einordnungen von Leslie Schraut.
Peugeot 308
Elektromotor 156 kombinierte Werte gem. WLTP: Energieverbrauch 14,9- 15,6 kWh/100 km; CO₂-Emission 0 g/km; CO₂-Klasse A;
Hybrid 145 e-DSC6 kombinierte Werte; 107 kW (145 PS) Systemleistung [100 kW (136 PS) Leistung Verbrennungsmotor] gem. WLTP: Kraftstoffverbrauch: 5,0 l/100 km; CO₂-Emission: 113 g/km; CO₂-Klasse: C;
Plug-in-Hybrid 195 e-DSC7 kombinierte Werte 143 kW (195 PS) Systemleistung [110 kW (150 PS) Leistung Verbrennungsmotor] gem. WLTP: Energieverbrauch (gewichtet*) 12,9 kWh/100 km plus 2,3 l/100 km; CO₂-Emission (gewichtet*) 52 g/km; CO₂-Klasse B; bei entladener Batterie: Kraftstoffverbrauch 5,5 l/100 km; CO₂-Klasse D.
Peugeot 308 SW
Elektromotor 156 kombinierte Werte gem. WLTP: Energieverbrauch 15,1- 15,7 kWh/100 km; CO₂-Emission 0 g/km; CO₂-Klasse A;
Hybrid 145 e-DSC6 kombinierte Werte; 107 kW (145 PS) Systemleistung [100 kW (136 PS) Leistung Verbrennungsmotor] gem. WLTP: Kraftstoffverbrauch: 5,1l/100 km; CO₂-Emission: 115 g/km; CO₂-Klasse: C;
Plug-in-Hybrid 195 e-DSC7 kombinierte Werte 143 kW (195 PS) Systemleistung [110 kW (150 PS) Leistung Verbrennungsmotor] gem. WLTP: Energieverbrauch (gewichtet*) 13,0 kWh/100 km plus 2,3 l/100 km; CO₂-Emission (gewichtet*) 53 g/km; CO₂-Klasse B; bei entladener Batterie: Kraftstoffverbrauch 5,5 l/100 km; CO₂-Klasse D.
*Gewichtete Werte sind Mittelwerte für Kraftstoff- und Stromverbrauch von extern aufladbaren Hybridelektrofahrzeugen bei durchschnittlichem Nutzungsprofil und täglichem Laden der Batterie