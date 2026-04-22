Peugeot 308 Kaufberatung : Das kann der kompakte Franzose

Ein Auto kann vieles sein: Stadtbegleiter, Familienhelfer, Pendler-Lösung oder der Einstieg in die Elektromobilität. Beim Peugeot 308 ist genau das der Punkt – denn kaum ein Kompakter stellt sich so breit auf. Fünftürer oder Peugeot 308 SW, dazu Antriebe vom effizienten Hybrid über Plug-in bis vollelektrisch: Statt Sie in eine Richtung zu schubsen, lässt Ihnen der 308 die Wahl.

"Beim 308 mag ich vor allem, dass man ihn wirklich passend zum eigenen Alltag konfigurieren kann – ohne dass sich das Auto dafür komplett neu erfinden muss", sagt auto motor und sport-Redakteurin Leslie Schraut.

Damit die Entscheidung leichter fällt, gibt’s die Video-Kaufberatung. Hier im Artikel vorab nur die wichtigsten Appetizer – die Details, Tipps und Beispiele sehen Sie im Video.