Renn-Defender in der Auktion Seltene Bowler bei RM Sotheby's

In Paris versteigert RM Sotheby's seltene Bowler-Renn-Defender – so viele Bowler waren bisher selten auf einmal im Angebot.

Offroad-Rennspezialist Bowler hat seine Zusammenarbeit mit Land Rover seit 2012 massiv verstärkt, um immer bessere Renn-Defender zu bauen, seit Dezember 2019 gehört die kleine Firma komplett zum Jaguar-Land-Rover-Konzern. Die in der Serie zwar für ihre ausgesucht guten Geländefähigkeiten aber nicht unbedingt für ihre Spritzigkeit bekannten Defender baut Bowler mit V6- und V8-Triebwerken und vielen Verstärkungen zu Gelände-Rennmonstern um. Heraus kommen seltene und teure Defender der bis 2016 gebauten Generation. RM Sotheby's bietet jetzt eine umfangreiche Sammlung dieser Umbauten an – selten ist die Gelegenheit für Fans so gut, sich zwischen einer reichhaltigen Auswahl an Bowler-Modellen entscheiden zu können. Wir stellen vier der Auktionsfahrzeuge vor.

RM Sotheby's Der Bowler Pennine V6 110 Prototype von 2015 basiert auf dem 110 Crew Cab Chassis des Land Rover Defender.

Bowler Pennine V6 110 Prototype von 2015

Die Einführung des Bowler Pennine gilt als Meilenstein in der Geschichte von Bowler. Der Gelände-Renner basiert auf dem 110 Crew Cab Chassis, unter seiner Fronthaube wummert der V6-Kompressormotor aus dem Jaguar F-Type – mit 335 PS. Die an den F-Type-Motor gekoppelte Achtgang-Automatik von ZF hat Bowler praktischerweise gleich mit übernommen. Das Auto wiegt unter zwei Tonnen und hat bei einem Test des britischen Automagazins Top Gear den Spurt von null auf 97 km/h (60 Meilen pro Stunde) in 5,4 Sekunden geschafft. Das Fahrwerk und die Bremsen hat Bowler auf Wettkampfanforderungen ausgelegt – dabei kamen rundum Scheibenbremsen zum Einsatz.

Innen gibt es, wie bei den meisten Bowler-Modellen, Rennsitze, einen FIA zertifizierten Überrollkäfig, einen mittig montierten 80-Liter-Tank, LCD-Armaturen von Bosch, eine Gegensprechanlage und einen Terratrip-303-Rallye-Computer. Das Fahrzeug hat an vielen Wettkämpfen teilgenommen und unter anderem 2019 die Bowler Comp Safari gewonnen.

RM Sotheby's Den Antrieb erledigt ein V6-Kompressormotor mit 335 PS aus dem Jaguar F-Type.

Der Bowler Pennine V6 110 ist das letzte Modell, das der im November 2016 plötzlich verstorbene Drew Bowler gefahren hat – Drew Bowler hatte den Umbauspezialisten 1984 gegründet. RM Sotheby’s rechnet beim Pennine V6 110 Prototype mit einem Versteigerungserlös in Höhe von 75.000 bis 100.000 Euro. Das Auktionshaus erinnert Kunden aus EU-Staaten daran, dass Großbritannien nicht mehr Teil der Europäischen Union ist und deshalb bei der Einführung des Autos Zölle und eine Mehrwertsteuer-Nachzahlung anfallen – Standort des Bowler ist nämlich das südwestlich von London gelegene Chobham.

RM Sotheby's Der Bowler CSP V8 Prototype "P1" ist das erste Auto von Bowler, das auf der selbstentwickelten Cross Sector Platform (CSP) basiert.

Bowler CSP V8 Prototype "P1" von 2016

Der Bowler CSP V8 Prototype "P1" war das erste Auto von Bowler, das nicht auf einem klassischen Defender-Chassis basierte. Im Auftrag der britischen Regierung hatten die 35 Bowler-Ingenieure ein eigenes Chassis entwickelt, dass sich auch als Basis für Rettungs- und Militärfahrzeuge eignen sollte. Heraus kam die CSP (Cross Sector Platform), die bei vielen Testfahrern sofort Begeisterung auslöste – im Vergleich zum uralten verwindungsfreudigen Defender-Leiterrahmen-Chassis war die CSP von 2015 beinahe Weltraumtechnik.

RM Sotheby's Ein Überrollkäfig schützt die Insassen - mit dem am Armaturenbrett hängenden organgefarbenen Hammer können sie bei Bedarf ein Fenster einschlagen, um das Auto zu verlassen.

CSP V8 Prototype "P1" entstand ein Jahr nach der Entwicklung der CSP. Sein Radstand beträgt 113 Zoll. Unter der Haube lauert der 5,0-Kompressor-V8, den Jaguar beispielsweise im F-Type SVR einsetzt. Dank seiner 570 PS gilt der CSP V8 Prototype "P1" als der wahrscheinlich schnellste und aufregendste Renner, den Bowler bisher gebaut hat. Als Getriebe kommt eine auf den Motor abgestimmte Achtgang-Automatik von ZF zum Einsatz, im Fahrwerk arbeiten Bilstein-Dämpfer und die rundum belüfteten Scheibenbremsen kommen von Brembo.

RM Sotheby's Dank seines der 5,0-Kompressor-V8 aus dem Jaguar F-Type SVR gilt der Bowler CSP V8 Prototype "P1" als der wahrscheinlich aufregendste und schnellste Renner des Herstellers.

Das linksgelenkte Auto ist mit Katalysatoren ausgerüstet und nach wie vor dazu berechtigt, an verschiedenen Offroad-Wettbewerben teilzunehmen. Das Motec-Armaturenbrett ist aktuell nicht in dem Fahrzeug eingebaut – der neue Eigentümer muss entweder als alte reparieren oder ein neues kaufen. RM Sotheby’s empfiehlt den Bowler CSP V8 Prototype "P1" nicht Fahranfängern oder Personen mit schwachen Nerven. Der Versteigerungserlös soll 100.000 bis 125.000 Euro betragen.

RM Sotheby's Auch der Bowler CSP V8 Prototype "P2" basiert auf der Bowler eigenen Cross Sector Platform (CSP).

Bowler CSP V8 Prototype "P2" von 2016

Auch der Bowler CSP V8 Prototype "P2" basiert auf der von Bowler selbst entwickelten Cross Sector Platform (CSP), die den alten vergleichsweise weichen Leiterrahmen des Defender vergessen machte. Wie beim "P1" kommt auch hier der 5,0-Liter-Kompressormotor von Jaguar zum Einsatz – mit 542 PS und einem maximalen Drehmoment in Höhe von 700 Newtonmeter.

RM Sotheby's Dieses Modell ist linksgelenkt - eine gute Voraussetzung für den Einsatz in Festland-Europa.

Wieder gibt es ein maßgeschneidertes Wettkampf-Fahrwerk, den Federweg erhöht Bowler auf 30 Zentimeter. Für perfekte Traktion sorgen ein offenes Differential vorn, ein Mitten-Differential und ein elektronisch gesteuertes Differential hinten. Laut seinem aktuellen Eigentümer ist dieser Bowler aktuell in einer Art Straßen-Konfiguration unterwegs, aber jederzeit bereit, seine immense Leistung abzugeben. Zur Ausstattung des linksgelenkten Modells zählen ein Motec-LCD-Armaturenbrett, eine Heizung mit separater 6-Kilowatt-Klimaanlage und ein 90-Liter-Tank.

Auch beim Bowler CSP V8 Prototype "P2" geht RM Sotheby’s von einem Versteigerungserlös in Höhe von 100.000 bis 125.000 Euro aus.

RM Sotheby's Auch hier setzt Bowler den 5,0-Liter-Kompressormotor von Jaguar ein – aber mit 542 PS.

Land Rover Defender 90 Hardtop XS by Bowler von 2015

Der Land Rover Defender 90 Hardtop XS by Bowler von 2015 ist der preiswerteste Bowler in unserer Auswahl – zumindest wenn es nach der Einschätzung der Auktionatoren von RM Sotheby’s geht. Dabei gehören inzwischen schon die unmodifizierten Defender-90-XS-Modelle mit 2,2-Liter-Turbodiesel zu den gesuchtesten Defendern, da sie erst zum Ende der bis 2016 gebauten Generation entstanden. Dieses Exemplar hier hat Bowler Motorsport aus Belper in der englischen Grafschaft Derbyshire umgebaut.

RM Sotheby's Der Land Rover Defender 90 Hardtop XS by Bowler von 2015 ist ein vergleichsweise zivil modifiziertes Modell.

Die Leistung und das Drehmoment hat Bowler bei diesem Defender mit einem Stage-1-Motor-Upgrade verbessert. Hinzu kommen ein Fast-Road-Suspension-Paket mit Federn und Dämpfern von Bilstein und von Bowler designte 18-Zoll-Leichtmetallräder. Innen gibt es ein Bowler Silver Gear Shifter-Set und ein Momo-Lenkrad mit einem Durchmesser von 35 Zentimetern. Außen unterscheidet sich dieser Bowler von seinen Seriengeschwistern beispielsweise über Leichtbaustoßstangen, Seitenschienen, hintere Stufen sowie Bowler-Plaketten auf der Motorhaube, dem Kühlergrill und auf der Fahrerseite.

RM Sotheby's Das Silver Gear Shifter-Set besteht aus sehr technisch aussehenden Schalthebeln für die Gänge und die Untersetzung.

Der Erstbesitzer dieses Modells ist der Bowler-Firmenchef Richard Hayward. Bisher hat er mit dem Fahrzeug weniger als 13.000 Kilometer zurückgelegt. RM Sotheby’s schätzt den Auktionserlös des Land Rover Defender 90 Hardtop XS by Bowler auf 50.000 bis 60.000 Euro. Auch dieses Fahrzeug steht in Chobham – bei der Einführung in die EU sind die Mehrwertsteuer und Zölle zu entrichten.

Die Auktion findet am Samstag dem 13. Februar statt.

Fazit

Bowler baut seit Jahren faszinierende Renn-Defender, die teuer und selten sind. Jetzt hat RM Sotheby’s eine ganze Sammlung dieser raren Fahrzeuge in seiner Paris-Auktion – alle stammen vom ehemaligen Bowler-Eigentümer.

Die geschätzten Auktionserlöse wirken realistisch – der alte Defender ist bei Fans unvergessen und seltene Umbauten durch einen erfahrenen Offroad-Rennspezialisten wie Bowler dürften Begehrlichkeiten wecken. Auf die beiden Prototypen "P1" und "P2" könnten Sammler besonders scharf sein.