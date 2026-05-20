177 PS im Kleinwagen: Skoda Fabia 130 vorgestellt

Der Herzschlag des Skoda Fabia 130 ist sein überarbeiteter 1.5 TSI EVO2-Motor, der anstelle der serienmäßigen 150 PS nun beeindruckende 177 PS leistet. Diese Leistungssteigerung wurde durch hardwareseitige Anpassungen erreicht: Der Ansaugkrümmer stammt aus dem Skoda Superb mit leistungsstärkeren Motorvarianten, während Schwingungsdämpfer und Kipphebel ebenfalls optimiert wurden. Die Spitzenleistung von 130 kW liegt zwischen 5.750 und 6.000 U/min an, während das maximale Drehmoment von 250 Nm bereits ab niedrigen 1.500 U/min verfügbar ist.

Die Änderungen gehen jedoch über den Motor hinaus: Das serienmäßige Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG) erhielt eine spezielle Abstimmung mit höheren Schaltpunkten für bessere Beschleunigung sowie einer Rev-Match-Funktion beim Herunterschalten im Sportmodus. Diese Funktion sorgt für sanftere Gangwechsel und ein dynamischeres Fahrerlebnis.

Fahrwerk und Handling Das Fahrwerk des Fabia 130 wurde speziell für dieses Modell angepasst. Mit einer Tieferlegung um 15 Millimeter in Kombination mit exklusiven 18-Zoll-Felgen vom Typ Libra bietet das Fahrzeug nicht nur eine sportliche Optik, sondern auch verbessertes Handling. Die Lenkung wurde neu abgestimmt und liefert präziseres Feedback sowie eine direktere Reaktion – ideal für kurvige Landstraßen oder sportliche Fahrten.

Ein weiteres Highlight ist das zweistufige Dynamik-Kontrollsystem: Im Modus "ASR Sport + ESC Sport" erlaubt das Fahrzeug mehr Radschlupf und ein späteres Eingreifen des elektronischen Stabilitätsprogramms (ESC). Dies ermöglicht kontrollierte Drifts in sicherem Rahmen – ein Feature, das sonst eher in höheren Fahrzeugklassen zu finden ist.

Vergleich zur Konkurrenz Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 228 km/h und einer Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in nur 7,4 Sekunden positioniert sich der Fabia 130 klar an der Spitze seiner Klasse. Zum Vergleich: Ein VW Polo GTI benötigt ähnliche Zeiten, kostet jedoch in vergleichbarer Ausstattung deutlich mehr.

Die Kombination aus technischer Präzision und emotionalem Design macht den Fabia zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten im Segment der sportlichen Kleinwagen. Besonders hervorzuheben sind die echten Hardware-Änderungen am Motor – ein Ansatz, den viele Hersteller zugunsten kostengünstiger Software-Tuningmaßnahmen vernachlässigen.

Preis-Leistungs-Verhältnis Mit einem Einstiegspreis von rund 35.530 Euro liegt der Fabia 130 zwar im oberen Bereich seiner Klasse, bietet jedoch umfangreiche Serienausstattung wie Sportsitze, Edelstahl-Pedalauflagen und ein digitales Cockpit mit einem optionalen Infotainmentdisplay. Im Vergleich zum Standardmodell Monte Carlo rechtfertigt sich der Aufpreis durch die zahlreichen technischen Verbesserungen sowie das exklusive Design.

Historischer Kontext und Motorsport-Tradition Der Fabia hat eine lange Geschichte im Motorsport: Seit den frühen Rallye-Erfolgen bis hin zur aktuellen Rally2-Kategorie hat Skoda bewiesen, dass sie Performance beherrschen. Der Fabia 130 knüpft an diese Tradition an und bringt Motorsport-Technologie auf die Straße – eine Hommage an Modelle wie den legendären Skoda RS130.