90 PS und Airbag: Neuer Lada Niva Legend (2024)

Im Zentrum der Überarbeitung steht der neue 1,8-Liter-Vierzylindermotor mit acht Ventilen, der bereits im größeren Niva Travel zum Einsatz kommt. Mit einer Leistung von 90 PS und einem Drehmoment von 153 Newtonmetern übertrifft er den bisherigen 1,7-Liter-Motor deutlich. Besonders bemerkenswert ist die optimierte Drehmomentkurve: Rund 80 Prozent des maximalen Drehmoments stehen bereits ab 1.000 Umdrehungen pro Minute zur Verfügung – ein klarer Vorteil im Gelände.

Auch die Fahrleistungen profitieren von diesem Upgrade. Der Sprint von 0 auf 100 km/h gelingt in etwa 15 Sekunden, was den Niva um zwei Sekunden schneller macht als seinen Vorgänger. Gleichzeitig konnte der kombinierte Kraftstoffverbrauch auf 9,0 Liter pro 100 Kilometer gesenkt werden.

Verbesserte Robustheit: Antrieb und Fahrwerk im Fokus Um die gesteigerte Motorleistung dauerhaft zu verkraften, wurde der Antriebsstrang umfassend verstärkt. Neue Zahnräder sowie robuster ausgeführte Achswellen in der Hinterachse sorgen für mehr Stabilität. Auch das Verteilergetriebe wurde überarbeitet: Statt zweier Hebel gibt es nun einen einzelnen Schalthebel – eine kleine Revolution für den Klassiker.

Das Fahrwerk erhielt ebenfalls ein Update. Neue Federn an der Vorderachse sowie verlegte Stabilisatoren sollen die Richtungsstabilität verbessern und gleichzeitig den Federungskomfort erhöhen. Trotz dieser Änderungen bleibt der permanente Allradantrieb mit Geländeuntersetzung und zentraler Differenzialsperre erhalten – ein Markenzeichen des Niva.

Rostschutz und Sicherheit: Fortschritte bei der Karosserie Ein weiterer Meilenstein ist die Einführung verzinkter Karosserieteile an besonders korrosionsanfälligen Stellen wie Motorhaube, Dach und Türen. Diese Maßnahme soll die Lebensdauer des Fahrzeugs erheblich verlängern – ein wichtiger Punkt für Nutzer in rauen Klimazonen oder anspruchsvollen Einsatzgebieten.

Erstmals in seiner Geschichte verfügt der Niva zudem über einen Fahrerairbag. Dafür musste die Frontstruktur angepasst werden, ohne jedoch das unter der Motorhaube platzierte Reserverad aufzugeben – eine Hommage an die Tradition des Modells.

Komfort-Updates: Ergonomie trifft Alltagstauglichkeit Im Innenraum zeigt sich der Niva Legend moderner als je zuvor. Das Lenkrad stammt aus dem Lada Granta und ist erstmals höhenverstellbar. Der Schalthebel wurde näher am Fahrer positioniert, während das Zündschloss nun rechts an der Lenksäule sitzt.

Darüber hinaus wurden Geräuschdämmung und Klimatisierung optimiert: Eine durchgehende Dämmung unter der Motorhaube sowie größere Schalldämpfer reduzieren die Geräuschentwicklung spürbar. Die modernisierte Heizungs- und Klimaanlage sorgt zusammen mit einem Pollenfilter für mehr Komfort im Alltag.

Äußeres Design: Subtile Veränderungen mit Wirkung Optisch bleibt der Niva seiner kantigen Formensprache treu. Neu hinzugekommen sind zweifarbige 16-Zoll-Leichtmetallräder sowie eine Luftansaugöffnung auf der Motorhaube.

Für Individualisten bietet AvtoVAZ künftig verschiedene Ausstattungsvarianten wie die Version Urban oder das Sondermodell Black an. Detaillierte Informationen zu den Ausstattungslinien stehen jedoch noch aus.