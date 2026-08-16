Ford-Geely Kooperation: Neue Multi-Energy-Modelle ab 2028

Ford und Geely wollen im spanischen Werk bei Valencia gemeinsam produzieren. Ford gibt an, dass die geplante Joint‑Venture‑Produktion im ersten Halbjahr 2027 starten und die ersten neuen Fahrzeuge ab 2028 vom Band rollen sollen.

Die Valencia‑Fabrik hat eine theoretische Kapazität von rund 500.000 Fahrzeugen im Jahr. Ford nennt die Auslastung und die Wettbewerbsbedingungen in Europa als Gründe für die gemeinsame Produktion.

Parallel läuft die aktuelle Produktion des Kuga laut Ford weiter, solange die Übergangsphase andauert. Für die neuen Fahrzeuge kündigt Ford eine Familie von Multi‑Energy‑Crossovern an, die für Europa entwickelt werden.

In der öffentlichen Darstellung bestehen unterschiedliche Angaben zum exakten Serienstart einzelner Modelle. Ford nennt 2028 als frühen Termin, während frühere Planungen teils 2029 nannten. Diese Abweichung betrifft vor allem die Feinplanung der Einführung.

Technologie und Plattform Die neuen Ford‑Modelle sollen auf einer Geely‑basierten Architektur aufbauen, die Mehrfachantriebe erlaubt. Die Plattform unterstützt laut Bericht Vollhybrid, Plug‑in‑Hybrid, batterieelektrischen Antrieb und sogar Range‑Extender‑Lösungen.

Technisch handelt es sich um eine 400‑Volt‑Architektur mit grundsätzlichem Vorderradantrieb, die sich aber mit einem zusätzlichen Motor an der Hinterachse zum Allrad umrüsten lässt. Diese Flexibilität erlaubt verschiedene Antriebsvarianten auf gleicher Struktur.

Plattformteilung bedeutet nicht automatisch identische äußere Form und Abstimmung. Ford betont, dass die Crossover‑Modelle "von Ford designt" werden und mit Ford‑typischer Fahrwerkstechnik angeboten werden sollen.

Welche Bauteile und elektronische Architektur gemeinsam genutzt werden, bleibt eine Gestaltungsfrage. Die Plattform legt Rahmenbedingungen fest, aber Hersteller können bei Karosserie, Abstimmung und Ausstattung differenzieren.

Design und Identität Ford kündigt an, die künftigen Crossover optisch eigenständig zu gestalten und ihnen eine "distinct Blue Oval DNA" zu geben. Das heißt, die Formgebung soll erkennbar Ford‑typisch sein.

Die Sorge vor Badge Engineering (wenn gleich Technik unter anderem Markenemblem verkauft wird) bleibt trotzdem präsent. Solche Strategien schmälern in manchen Fällen die Markenwahrnehmung, wenn die äußere Differenzierung ausbleibt.

Ford versucht, das Risiko zu adressieren, indem es klarstellt, dass die neuen Ford‑Modelle von Ford gestaltet werden und die Fahrdynamik eigene Kennlinien erhält. Als Vertrauensbeleg verweist das Unternehmen auf frühere positive Erfahrungen in Kooperationen.

Ob der Kuga‑Name erhalten bleibt, ist noch nicht endgültig entschieden. Es ist aber anzunehmen, dass Ford den bekannten Namen nutzen will, um Kundenbindung und Markenwert zu erhalten.

Fahrwerk und Dynamik Ford verspricht, die Fahrwerksabstimmung und die Dynamikregelsysteme speziell für den künftigen Kuga zu entwickeln. Damit sollen Handling und Fahrcharakter eine Ford‑eigene Note bekommen.

Eine eigenständige Abstimmung bedeutet Änderungen an Federn, Dämpfern, Stabilisatoren und elektronischer Regelsysteme. Solche Maßnahmen beeinflussen das Fahrgefühl stärker als rein optische Anpassungen.

Gleichzeitig begrenzt die gemeinsame Plattform den Spielraum bei der Grundgeometrie der Aufhängung und der elektrischen Architektur. Tiefergehende Änderungen an der Fahrzeugarchitektur sind aufwändig und kostenintensiv.

Das Ergebnis hängt daher davon ab, wie viel Entwicklungsaufwand Ford in die Abstimmung investiert. Nach Firmenangaben ist genau das Teil der Strategie, um "rally‑bred handling" und typische Ford‑Dynamik zu erhalten.

Ökonomie und Standort Hinter der Partnerschaft stehen handfeste wirtschaftliche Gründe. Ford nennt in seiner Darstellung Kostendruck, verschärfte Regulierung und intensive Konkurrenz in Europa als Treiber für die Kooperation.

Durch die gemeinsame Nutzung der Valencia‑Fabrik wollen beide Partner die Kapazität besser auslasten und die Stückkosten senken. Das ist für Wettbewerbsfähigkeit auf dem europäischen Markt ein zentraler Hebel.

Für Geely hat die lokale Produktion einen zusätzlichen Vorteil: Fahrzeuge, die in der EU gefertigt werden, unterliegen nicht den Ausgleichszöllen auf in China gebaute Elektroautos. Das verbessert die Wettbewerbsposition gegenüber Importmodellen.

Ford betont auch die Bedeutung für den Standort: Die Kooperation soll Arbeitsplätze sichern und das Werk langfristig stabilisieren. So stellt das Joint Venture eine industriepolitische Komponente dar.

Folgen für Käufer Für Kunden bedeutet die Zusammenarbeit vor allem eines: mehr Auswahl bei den Antrieben. Die Modelle sollen in mehreren Energiesträngen angeboten werden, sodass Käufer zwischen Hybrid, Plug‑in‑Hybrid und Elektro wählen können.

Die Fertigung in Europa kann für Käufer geringere Lieferzeiten und eine lokale Ersatzteilversorgung bedeuten. Zudem entfallen mögliche Zollnachteile für Modelle, die sonst aus China kämen.

Die Kehrseite ist die Unsicherheit bei der Markenwahrnehmung. Wenn äußerliche Differenzierung und Fahreindruck nicht klar Ford‑typisch wirken, könnte das Vertrauen bei Stammkunden leiden.

Ford versucht, diesen Nachteil durch eigene Gestaltung und spezifische Fahrwerksabstimmung zu vermeiden. Ob das genügt, entscheidet sich am Markt, wenn die Fahrzeuge lieferbar sind.