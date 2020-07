BMW X7 Edition Dark Shadow Total dunkler Riese

Auffälligstes Kennzeichen des Editionsmodells, das ab August 2020 weltweit verfügbar sein wird und mit allen für den BMW X7 angebotenen Motorisierungen kombiniert werden kann, ist die Sonderlackierung in der Farbe Frozen Arctic Grey Metallic. Diese besonders hochwertige und aufwändige Variante der Karosserielackierung kommt damit erstmals bei einem BMW-X-Modell zur Anwendung. Parallel zum Produktionsstart des Editionsmodells werden weitere Sonderlackierungen für die Modelle X7, X6 und X5 ins Programm aufgenommen.

BMW X7 (2019) im Fahrbericht

6:46 Min.

Schwarze Anbauteile

Um das schwarze Sondermodellthema weiterzuspinnen trägt der BMW X7 Edition Dark Shadow die BMW Individual Hochglanz Shadow Line mit erweiterten Umfängen. Zusätzlich zu den Seitenfenstereinfassungen, den Blenden der B- und der C-Säule sowie den Außenspiegelfüßen sind damit auch der Rahmen und die Stäbe der Niere, die Air-Breather und die Endrohrblenden der M-Sportabgasanlage in Schwarzchrom gehalten. Schwarz trägt auch die Dachreling, die Sonnenschutzverglasung zeigt sich abgedunkelt.

BMW Nicht nur die Felgen am X7 sind schwarz gehalten.

Mehr Dynamik soll der X7-Karosserie das M-Sportpaket verleihen. Dazu kombinieren die Bayern 22 Zoll große M Leichtmetallräder im V-Speichendesign in der Ausführung Jet Black matt.

Dunkel auch im Interieur

Dunkel glänzen darf das Sondermodell auch im Interieur. Eine Volllederausstattung in der Bicolor-Variante Nachtblau/Schwarz mit Kontrastnähten empfängt die bis zu sieben Passagiere. Über diesen spannt sich ein nachtblauer Dachhimmel in Alcantara-Ausführung auf. Der obere Bereich der Instrumententafel ist ebenso wie die Armauflagen der Türen mit Walknappa-Leder in Nachtblau bezogen. Im unteren Abschnitt der Instrumententafel und auf den Rückseiten der vorderen Sitze kommt schwarzes Merino-Leder zum Einsatz. Natürlich schwarze Edelholzapplikationen mit Aluminiumeinlegern sowie Pianolack-Applikationen auf der Mittelkonsole ergänzen die Innenraumumgestaltung. Abgerundet wird das Interieur durch Editions-Logos.

Umfrage Mercedes GLS oder BMW X7: Welches Fullsize-SUV ist Ihr Favorit? 3614 Mal abgestimmt Der Mercedes GLS Der BMW X7 mehr lesen

Fazit

Auch wenn BMW den X7 komplett verdunkelt bleibt er einfach ein riesen Trumm Auto. Edel gemacht ist das Sondermodell aber schon.