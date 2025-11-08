Crashtest-Kritik am Ford Tourneo Courier 2025

Ford hat große Pläne für den neuen Tourneo Courier: mehr Raum, mehr Konnektivität, mehr Alltagstauglichkeit. Der kleine Van soll eine clevere Alternative zum SUV sein. Doch die Ernüchterung folgt prompt – beim Euro-NCAP-Test gibt es Kritik. Nur drei Sterne bekommt der Tourneo Courier zunächst. Hauptmangel: unzureichender Schutz für Fondpassagiere.

Dieser erste Eindruck wiegt schwer. Gerade für Familienautos ist die Sicherheitsbewertung ein zentrales Verkaufsargument. Und hier patzt Ford.

Schnelles Update, bleibender Nachhall Ford reagiert umgehend. Mit Nachbesserungen an den Rückhaltesystemen und strukturellen Änderungen verbessert sich das Bild – beim nächsten Test reicht es für vier Sterne. Eine klare Steigerung, doch das Vertrauen in die ursprüngliche Entwicklungsarbeit bleibt erschüttert. Denn: Warum war diese Schwäche überhaupt möglich?

In der Praxis bedeutet das: Eltern, die den Tourneo Courier kaufen, müssen sich auf nachträgliche Verbesserungen verlassen. Ein beruhigendes Gefühl ist das nicht.

Familienfreundlich – aber mit Lücke Der Tourneo Courier ist als Fahrzeugkonzept überzeugend. Über 2.600 Liter Ladevolumen bei umgelegten Sitzen, großzügige Kopffreiheit und solide Verarbeitung bieten viele praktische Vorteile. Dazu kommen smarte Funktionen wie kabelloses Android Auto und Apple CarPlay – längst nicht selbstverständlich in dieser Klasse.

Doch beim Thema Sicherheit zeigt sich: Es sind nicht nur Airbags und Assistenzsysteme, die zählen. Die strukturelle Grundarchitektur muss stimmen. Und genau hier offenbart der Ford eine Lücke – eine, die erst im zweiten Anlauf geschlossen wird.

Ein Stern mehr, ein Fragezeichen bleibt Natürlich ist es positiv, dass Ford auf die NCAP-Kritik reagiert hat. Der Tourneo Courier steht heute sicherer da als zum Marktstart. Doch der Makel bleibt haften. Denn wer bei einem Familienauto spart – sei es an der Rückbankstruktur oder an Schutzsystemen – gerät schnell in Erklärungsnot.