Cupra Formentor VZ5: Überraschung - der Fünfzylinder kehrt zurück!

Bevor die Euro-7-Abgasnorm den Fünfzylinder 2027 endgültig aus dem Programm verbannt, legt Cupra den Formentor VZ5 noch einmal neu auf. Nachdem die erste, auf 7.000 Fahrzeuge limitierte Serie Ende 2023 auslief, gibt es jetzt für alle Fans des Fünfzylinders einen Nachschlag. Dieses Mal verpackt in das Karosseriekleid des Facelift-Modells. Aber auch im zweiten Anlauf wird Cupra vermutlich nicht alle Willigen bedienen können, denn die Neuauflage ist auf 4.000 Exemplare weltweit limitiert. Und die Nachfrage dürfte hoch sein, denn erstmals wird der VZ5 auch als Rechtslenker angeboten.

Fünfzylinder mit 390 PS Der von Audi adaptierte 2,5-Liter-Turbo-Fünfzylinder liefert im Cupra Formentor VZ5 wie gehabt 390 PS und 480 Nm. Kombiniert wird der Reihenfünfzylinder mit einem Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe. Der Allradantrieb mit integrierter Torque-Splitter-Technologie soll eine präzise Kraftverteilung auf alle vier Räder gewährleisten und mit seiner Querkraftkontrolle die Kurvenstabilität verbessern.

Kennzeichen der VZ5-Neuauflage sind Exterieur-Designelemente wie der markante Frontstoßfänger mit Frontsplitter und eingraviertem VZ5-Logo, breitere Radkästen sowie der überarbeitete Heckstoßfänger mit Diffusor. Der rahmt dann auch die Vierrohrabgasanlage mit den kupferfarbenen Endrohren ein.

Hinzu kommen spezielle 20-Zoll-Leichtmetallräder in Kupfer im exklusiven VZ5-Design und dunkel verchromte Cupra-Schriftzüge. Die Lackpalette für den VZ5 umfasst Metallic- oder Matt-Farboptionen in den Farbtönen Midnight Black, Dark Void, Magnetic Tech Matt, Century Bronze Matt und Enceladus Grey Matt.

Im Innenraum setzt Cupra auf eine sportliche Gestaltung, kupferfarbene Akzente sowie Sportsitze.