DFSK Glory IX5 Intelligent SUV-Coupé aus China für 25.000 Euro

Dongfeng Sokon bedeutet das Kürzel DFSK ausgeschrieben. Unter diesem Markennamen führt der chinesische Nutzfahrzeughersteller Dongfeng die Abteilung für leichte Nutzfahrzeuge und SUV. Mit dem neuen DFSK Glory IX5 will der Hersteller nun auch in Europa punkten, und zwar mit Kampfpreisen.

Inspiriert vom Audi Q5

Der DFSK Glory IX5 folgt auf den DFSK 580, bei dem sich der Hersteller (sicher nur zufällig) sehr ausführlich am Design des Audi Q5 orientiert hat. Beim Glory IX5 sind diese Inspirationen auch zu besichtigen, allerdings heruntergebrochen auf das Thema SUV Coupé mit der sportlich nach hinten abfallenden Dachlinie.

DFSK SUV Coupé liegen im Trend, das weiß man auch in China

Mit seinen Abmessungen landet der DFSK Glory IX5 in der SUV-Mittelklasse. 4.685 Millimeter lang und 1.865 mm breit bei einer Höhe von 1.645 mm – auch hier entspricht das chinesische SUV-Coupé recht exakt den Vorgaben des Q5. Als Antrieb des leer 1.665 kg schweren Fahrzeugs kommt ein Vierzylinder-Turbo-Benziner aus Mitsubishi-Lizenz zum Einsatz. Der 1,5-Liter-Motor erreicht 137 PS und bringt es auf ein Drehmoment von maximal 220 Newtonmeter.

Auch beim Getriebe gibt es keine Auswahl, das stufenlose CVT-Automatikgetriebe ist die einzige Option. Ein Allradantrieb steht nicht zur Verfügung. Dafür ist die Ausstattung ansonsten ziemlich üppig, erst recht angesichts des Basispreises. 18-Zoll-Leichtmetallräder, Tempomat, diverse Assistenzssysteme, beheizte und elektrisch verstellbare Sportsitze, LED-Scheinwerfer, Multimediasystem, Rückfahrkamera, selbst ein Panorama-Schiebedach ist an Bord. Ebenfalls überhaupt nicht sparsam: Der Verbrauch. 11,8 Liter im Schnitt gibt der Importeur an.

DFSK Die Farbe muss man mögen (andere gibt es natürlich auch), die Ausstattung ist aber üppig

Nach Deutschland kommt das chinesische Sonderangebot derzeit über freie Importeure, der Hersteller selbst unterhält aktuell bei uns kein Händlernetz. Der auf chinesische Kfz spezialisierte Anbieter Indimo Automotive GmbH aus Landstuhl (Rheinland-Pfalz) bietet den DFSK Glory IX5 aktuell für 24.990 Euro an, die Lieferzeit wird auf 4-6 Wochen beziffert.

Umfrage Käme ein China-SUV für Sie in Frage? 941 Mal abgestimmt Warum nicht, wenn der Preis stimmt Nein, ich bleib beim Original Vielleicht in Zukunft, wenn die Technik besser ist mehr lesen

Fazit

Der chinesische Hersteller DFSK will mit einem besonders günstigen SUV-Coupé in der Mittelklasse punkten. Ein Importeur bietet das Modell in Deutschland für 24.990 Euro an. Dafür gibt es viel Ausstattung, aber keine Wahl beim Motor (1,5l Turbo-Benziner) und beim Getriebe (CVT-Automatik).