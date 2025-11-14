"Nordcross" statt Lada: So verkauft China Volvo-Technik in Russland

In Russland rollt ein neuer SUV mit vertrauter Technik auf die Straße. Unter dem Label Nordcross verkauft die Handelsorganisation Slava Motors Rus seit Kurzem einen großen SUV, der sich bei genauerem Hinsehen als Lynk & Co 09 (siehe Bildergalerie) entpuppt. Nur heißt der in Russland jetzt eben Nordcross 001. Technisch bleibt alles beim Alten: 2,0-Liter-Turbobenziner mit 254 PS, Allradantrieb, Achtgang-Automatik, sieben Sitze. 5,04 Meter lang, 1,78 Meter hoch, gebaut auf der SPA-Plattform, die auch der Vorgänger des Volvo XC90 nutzte. Das bedeutet, ein bisschen europäisches Know-how steckt schon im neuen Russen-SUV.

Die Ingenieure haben nicht einmal das Design verändert, um gar die Verwandtschaft zu Lynk & Co zu verstecken. Laut mehreren russischen Medien beläuft sich der Preis auf etwa 6,3 Millionen Rubel, was rund 67.000 Euro entspricht. Produziert und montiert wird der Nordcross 001 in Russland. Doch was genau steckt eigentlich hinter der Marke?

Wer oder was ist Nordcross? Nordcross ist offiziell eine neue russische Marke. Faktisch werden in deren Namen Fahrzeuge der Geely-Gruppe auch unter veränderten geopolitischen Rahmenbedingungen in Russland verkauft – ohne den Namen Lynk & Co, der hierzulande mit europäischen Partnerschaften verbunden ist. Der hinter Nordcross stehende Distributor Slava Motors Rus betriebt auch andere Geely-Ableger wie Belgee oder Knewstar. Alle eint das Prinzip, bekannte Technik unter neuem Namen an die russischen Erwartungen und Vorschriften anzupassen.

Chinesische Hersteller umgehen mit Rebrandings wie Nordcross mögliche Imageprobleme oder Importbarrieren. Statt als Lynk & Co 09 tritt der SUV als Nordcross 001 auf, mit eigenen Typenschildern, eigener Website und russischer Markenregistrierung. Der Hersteller betont "regionale Ausrichtung" und "nördlichen Charakter". Auf technischer Ebene bleiben Modell und Ausstattung unverändert.

Marktumfeld Nach dem Rückzug vieler westlicher Hersteller ist Russland ein Markt im Umbruch, aber nicht ohne Nachfrage. Gerade im SUV-Segment gibt es Nachfrage, die chinesische Hersteller gerne decken. Marken wie Chery, Haval und Exeed legen kräftig zu, während Geely mit spezifischen Marken operiert.

Der Nordcross 001 richtet sich klar an kaufkräftige Kunden. Preislich liegt das Modell mit rund 6,3 Millionen Rubel (aktuell umgerechnet etwa 67.000 Euro) im Premiumbereich. Dafür gibt es Volvo-Technik, lokale Präsenz und einen Hauch Exklusivität. Das Rebranding erlaubt Geely, regulatorisch auf Nummer sicher zu gehen. Nordcross klingt zudem konservativer als Lynk & Co und dürfte russische Kunden eher ansprechen.