Gravity X Concept Lucid zeigt geländetaugliche SUV-Studie

Mit dem Gravity X Concept präsentiert Lucid auf dem Pebble Beach Concours d’Elegance eine Studie, die den bekannten Elektro-SUV Gravity in Richtung Abenteuerfahrzeug weiterentwickelt. Während die Serienversion auf Komfort, Reichweite und Dynamik im Alltag setzt, rückt die neue Variante gezielt die Geländetauglichkeit in den Vordergrund.

Die Basis bildet der Gravity Grand Touring, allerdings mit umfangreichen Anpassungen. Eine höhere Bodenfreiheit, verbreiterte Spur und spezielle Räder mit grobstolligen All-Terrain-Reifen sollen mehr Reserven im Gelände schaffen. Neu gezeichnete Front- und Heckschürzen verbessern die Böschungs- und Rampenwinkel, Unterfahrschutz und integrierte Abschlepphaken erhöhen die Robustheit. Damit folgt Lucid dem Trend, auch Lifestyle-orientierten Elektro-SUVs eine Portion Offroad-Charakter mitzugeben.

Design mit hochwertigen Details Auch optisch setzt sich das Concept vom Serienmodell ab. Auffällige orangefarbene Kontrastelemente, ein spezieller Satinlack namens Astral Drift sowie gebürstete Metalleinsätze an Front und Heck unterstreichen den robusten Anspruch. Auf der Motorhaube sind zudem topografische Karten von Big Sur und Death Valley eingraviert. Einstiegsleisten und Zierleisten tragen die Koordinaten von Pebble Beach, wo die Studie ihre Premiere hatte.

Der Gravity X übernimmt das Raumkonzept des bekannten Dreireihers. Die Sitze lassen sich komplett umklappen, was sowohl für den Transport von Outdoor-Ausrüstung als auch für Übernachtungen im Fahrzeug Vorteile bringt. Lucid stellt damit den Nutzwert für Camping- und Overlanding-Fans in den Vordergrund.

Noch handelt es sich um ein reines Showcar. Konkrete Pläne für eine Serienproduktion hat Lucid nicht angekündigt. Die realistische Umsetzung vieler Details lässt jedoch Raum für Spekulationen. Sollte die Resonanz positiv ausfallen, könnte die Offroad-Variante eine Ergänzung im wachsenden Portfolio der Marke werden.