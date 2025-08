Hyundai Stargazer als Mini-Staria : Kannten Sie dieses Van-SUV von Hyundai?

Hyundai hat auf der Indonesia International Auto Show (GIIAS) den überarbeiteten Stargazer Cartenz und Cartenz X vorgestellt. Das Modell ist eine Mischung aus Van und SUV und wurde speziell für den indonesischen Markt entwickelt. Mit flexiblem Raumangebot und einer Länge von knapp 4,50 Metern richtet sich der Stargazer an Familien sowie an Berufspendler mit Platzbedarf. Der Radstand beträgt 2,78 Meter, als technische Basis dient die Plattform, die auch in europäischen Modellen wie dem i20 oder Bayon zum Einsatz kommt.

Erst das Facelift wirkt modern Zugegeben – wir kannten den Stargazer bis jetzt auch noch nicht. Und er erinnerte uns im ersten Moment an so unproportionierte Vans wie etwa den SsangYong Rodius. Doch beim zweiten Blick wirken die Formen moderner, funktionaler und gefälliger – erst recht nach dem jetzigen Facelift.

Im Zuge der Modellpflege hat Hyundai das Design nämlich gründlich überarbeitet. Die bisher rundlich gezeichnete Frontpartie wurde durch ein kantigeres Erscheinungsbild ersetzt, mit hoch positionierten Scheinwerfern, auffälliger LED-Tagfahrbeleuchtung und einem großformatigen Kühlergrill. Auch das Heck erhielt eine Neugestaltung mit neuer Stoßstange, versetztem Kennzeichenfeld und modifizierten Rückleuchten.

Geräumiger Innenraum für sieben Innen soll der Stargazer Platz für bis zu sieben Passagiere bieten. Hier sollte man allerdings asiatische Maßstäbe anlegen und ihn nicht etwa mit dem großen Bruder Staria vergleichen. Fast ebenso modern wie der große Van präsentiert sich der Stargazer beim Bedienkonzept: Ein neues Display-Panel kombiniert das digitale Kombiinstrument mit dem Infotainmentsystem, die Klimasteuerung erfolgt über ein berührungssensitives Bedienfeld. Zusätzlich wurde die Mittelkonsole überarbeitet, unter anderem mit einem neuen Wählhebel für die Automatikversionen.

Angetrieben werden beide Modelle von einem 1,5-Liter-Vierzylinder-Saugmotor mit 115 PS, der mit einem Fünf- oder Sechsgang-Schaltgetriebe oder einem stufenlosen Automatikgetriebe (IVT) kombiniert werden kann. Eine Elektrifizierung ist bislang nicht vorgesehen. Der Stargazer Cartenz ist in den Ausstattungslinien Trend, Style, Smart HSS und Prime HSS erhältlich, während der Stargazer Cartenz X in den Versionen Trend, Style und Prime Package angeboten wird.

In puncto Sicherheit und Komfort bieten die zwei Stargazer zahlreiche Assistenzsysteme, darunter Hyundai SmartSense, Front- und Rückfahrwarner, Surround View Monitor, Blind-Spot View Monitor und Smart Cruise Control mit Stop-&-Go-Funktion. Beide Varianten verfügen zudem serienmäßig über integrierte Navigation. Der Cartenz X ist zusätzlich in einer Prime-Package-Version erhältlich, die u. a. einen elektrisch verstellbaren und belüfteten Fahrersitz sowie weitere Komfortfunktionen beinhaltet.

Marktstart und Preise Der Marktstart in Indonesien erfolgte am 23. Juli 2025. Die Preise beginnen bei umgerechnet rund 14.100 Euro (Stargazer Cartenz Trend MT) und reichen bis etwa 20.500 Euro (Cartenz X Prime Package). Für alle Varianten stehen mehrere Außenfarben zur Wahl, darunter zwei exklusive Mattlackierungen für den Cartenz X. Die Innenausstattung ist überwiegend in Schwarz gehalten, optional ist beim Cartenz Prime HSS auch Beige verfügbar. Ab der Style-Ausstattung kann eine Captain-Seat-Konfiguration gegen Aufpreis gewählt werden.