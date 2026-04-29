Jeep Avenger Modellpflege 2026: Aufgefrischte Optik mit Leuchte-Grill

Der kompakte Jeep Avenger bekommt in diesem Jahr eine Modellpflege verpasst. Darauf weist der Hersteller mit einem ersten, dunklen Teaserbild hin, in dem ein neuer Kühlergrill thematisiert wird. Der muss eine gewisse Tradition wahren: Seit dem ersten Jeep überhaupt, dem Willys aus Weltkriegszeiten, tragen Jeeps charakteristische Kühlergrills mit vertikalen Streben und offenen Zwischenräumen, den sogenannten "Slots". Das nimmt die Marke zum Anlass, beim Avenger zum anstehenden Facelift die Tradition in den Vordergrund zu rücken.

Beleuchteter Grill Auf dem ersten Teaserbild ist zu erahnen, dass sich außer einer neuen Frontmaske vorne nicht viel verändern wird. Zu sehen ist die Silhouette des Avenger mit den markant herausgestellten Radhäusern und der Dachreling der 4xe-Modelle. Das Design der rechteckigen Scheinwerfer bleibt offenbar unverändert. Neu ist der typische "Seven-Slot-Grill", der jetzt horizontale Leuchtelemente an der Oberseite verwendet, um die beiden Tagfahrleuchten optisch miteinander zu verbinden. Das folgt dem Vorbild des größeren Jeep Compass, der in der neuen Generation mit Kunststoffplatten zwischen den flachen Hauptscheinwerfern den "Seven-Slot-Grill" interpretiert.

Zum Facelift erwarten wir außerdem leichte Retuschen am Heckdesign sowie Updates bei der Technik und im Innenraum. Für das Facelift sind größere Zentraldisplays bis zu 12 Zoll Diagonale plausibel, nachdem Jeep und der Mutterkonzern Stellantis generell zunehmend größere Displays einsetzen. Parallel dazu dürften eine leistungsstärkere Hardware und eine überarbeitete Software für das Multimediasystem Einzug halten.

ÜbrigensObwohl Jeep seit längerem den "Seven Slot Grill" als historisches Markenzeichen beschreibt, hatten längst nicht alle Jeep-Modelle der Vergangenheit sieben Kühlluft-Öffnungen im Grill. Im Gegenteil: Der erste Jeep überhaupt, der Militär-Willys, hatte neun "Slots". Erst dessen Zivil-Ableger CJ-2A (1945) kam mit den sieben Slots, weil die Hauptscheinwerfer aus rechtlichen Gründen größer ausfallen mussten. Auch spätere Baureihen wie der Willys Station Wagon oder der Cherokee trugen mehr als sieben Schlitze im Gesicht. Neben der Elektronik dürfte auch die Materialanmutung im Cockpit nachgebessert werden. Zu den häufiger genannten Kritikpunkten des bisherigen Avenger zählen harte Kunststoffoberflächen auch im Sichtbereich. Denkbar sind weichere Materialien an Armaturenträger und Türverkleidungen sowie neue Stoffe. Gesetzt ist außerdem eine Ausweitung des Angebots an Fahrerassistenzsystemen, die alleine schon wegen neuer gesetzlicher Vorgaben erweitert werden müssen.

Antrieb bleibt wohl gleich Ein grundlegender Wechsel der Motorenpalette gilt dagegen als unwahrscheinlich. Naheliegend erscheint die Fortführung des bekannten Programms aus Benziner, Mildhybrid beziehungsweise e-Hybrid, batterieelektrischer Variante und dem 4xe-Modell mit elektrifiziertem Allradantrieb. Aktuell gibt es den Avenger mit Antrieben zwischen 100 PS (Benziner, ab 26.300 Euro) und 145 PS (4xe Hybrid, ab 33.900 Euro). Der vollelektrische Avenger mit einer Leistung von 156 PS steht aktuell ab 38.500 Euro in der Liste.

Was bis heute fehlt und – unter viel Vorbehalt – zur Modellpflege nachgeliefert werden könnte, ist ein Elektro-Avenger mit Allradantrieb. Den hatte Jeep schon bei der Avenger-Premiere 2022 versprochen, das Versprechen aber bislang nicht eingelöst. Nachdem aber die Verwandtschaft wie Opel Mokka Electric oder Peugeot E-2008 bislang ebenfalls auf einen vollwertigen Antrieb aller Räder verzichten müssen, bleibt das wohl ein frommer Wunsch.