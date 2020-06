Jeep Easter Egg Designwettbewerb Ein neuer Jeep für ein Osterei

Die "Easter Eggs", übersetzt Ostereier, sind eigentlich eine Erfindung aus der Software-Branche. Schon zur Frühzeit der Personal Computer versteckten Programmierer geheime Nachrichten oder kleine Gags im Programmcode, die zum Beispiel nur mit bestimmten Tastenkombinationen zum Vorschein gebracht werden konnten. Aber auch Ostereier zum Anfassen waren schon damals verbreitet, so hatten sich die Entwickler (samt dem Pfotenabdruck des Büro-Hundes) mit ihren Unterschriften im Gehäuse-Inneren des legendären Commodore Amiga verewigt.

Bei Jeep haben diese Design-Spielereien ebenfalls eine lange Tradition und führen die Fan-Gemeinde bei jedem neuen Modell auf Entdeckungsreise. Selbst auf Kardanwellen und unter Sitzbezügen wurden Jeep-Besitzer schon fündig und fanden dort ein Logo oder Signet der Marke – ebenso spannend wie für Kinder die Suche nach Ostereiern im Garten. Und jetzt gibt es die Chance für Jeep-Fans, selbst ein solches verstecktes Osterei zu erfinden und in einem künftigen Modell verewigt zu sehen.

Ein Jeep für 50.000 Dollar als Hauptpreis

Jeep hat in den USA zu einem Designwettbewerb aufgerufen, um aus der Community ein neues, originelles Easter Egg vorgeschlagen zu bekommen. Die beste Idee, gekürt von Designern und Managern der Marke, wird in einem zukünftigen Jeep versteckt. Dabei zählen bei der Bewertung neben der Kreativität auch der originelle Gedanke und nicht zuletzt die praktische Machbarkeit sowie die Verständlichkeit des Vorschlags. Auf der Webseite https://thenextjeepeasteregg.com/ können ab sofort bis zum 2. Juli 2020 Vorschläge eingereicht werden – allerdings dürfen nur Personen mit einem Wohnort in den USA teilnehmen. Als Belohnung winkt ein Jeep nach Wahl: Aus dem Sortiment des Geländewagenbauers darf sich der Gewinner ein Auto im Maximalwert von 50.000 Dollar aussuchen.

Lange Zeit blühte der hintersinnige Humor der Jeep-Designer im Verborgenen, etwa mit den Heizungs-Lüftungsgittern des Jeep Wrangler TJ (ab 1997), die mit sieben Schlitzen in das Blech gepresst waren. Zur Erklärung: Der "Seven Slot Grill", der Kühlergrill mit sieben Öffnungen, ist ein Markenzeichen aller Jeeps und seit Beginn der Marke Designmerkmal bei allen Modellen. So ist der stilisierte Kühlergrill des Ur-Jeep-CJ aus dem Jahr 1944 mit den seitlichen runden Scheinwerfern das wohl am meisten verwendete "Easter Egg" der Marke. Kleiner Fun Fact am Rande: Der erste Jeep überhaupt, der Willys MB in der Militärversion, hatte noch neun Schlitze im Grill.

Ein paar der versteckten Easter Eggs von Jeep haben wir in unserer Fotogalerie eingesammelt.

Fazit

Versteckte Design-Gags, sogenannte "Ostereier", finden sich bei vielen Marken in den Fahrzeugen. Doch am kreativsten ist in dieser Beziehung wohl Jeep, wo teilweise dutzende "Easter Eggs" in einzelnen Modellen zu finden sind. Nun hat die Marke einen Wettbewerb in der Fan-Gemeinde ausgeschrieben, um ein neues Osterei zu gestalten und in einem künftigen Modell zu verstecken. Dem Gewinner winkt ein neuer Jeep nach Wahl im Wert von bis zu 50.000 Dollar. Kleiner Wermutstropfen: Nur Teilnehmer mit einem Wohnsitz in den USA sind erlaubt.