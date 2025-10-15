Jeep Grand Wagoneer: Flaggschiff wird billiger und erhält 647 PS

Mit dem Grand Wagoneer des Modelljahres 2026 vollführt Jeep eine Rolle rückwärts. Die Luxus-Strategie der vergangenen Jahre mit bemerkenswert hohen Preisen hatte die Marke speziell auf dem Heimatmarkt USA viele Kunden gekostet, von 2022 bis 2025 gingen die Verkaufszahlen um fast 15 Prozent zurück. Die beiden Flaggschiff-Modelle Wagoneer und Grand Wagoneer blieben dabei weit hinter den Erwartungen zurück. Jetzt wird die Baureihe nicht nur überarbeitet, auch die Preise werden drastisch reduziert. Der einfachere Wagoneer entfällt, stattdessen trägt künftig jedes Modell den Namen Grand Wagoneer, die Lang-Version bekommt die Zusatzbezeichnung LWB (Long Wheel Base).

Neue Optik, gesenkter Preis Optisch wurde der Grand Wagoneer vor allem vorn überarbeitet. Eine neu gestaltete Frontpartie mit höher platzierten Scheinwerfern, durchgehenden LED-Leisten und einer beleuchteten Kühlergrillspange sorgt für ein moderneres Erscheinungsbild. Die Rückleuchten bekommen eine neue Grafik und zusätzlich ein durchgehendes LED-Band über die gesamte Breite. Anstelle des bisherigen "Wagoneer"-Schriftzugs prangt nun wieder das klassische Jeep-Logo auf Front und Heck – bei der Einführung des Modells sollte der Wagoneer noch, ähnlich wie Range Rover bei Land Rover, eine eigene Marke darstellen.

Unter der Motorhaube arbeitet weiterhin der bekannte 3,0-Liter-Reihensechszylinder mit zwei Turboladern. Der sogenannte "Hurricane"-Motor leistet 309 kW (420 PS) und liefert ein maximales Drehmoment von 635 Newtonmetern. Später im Modelljahr soll eine Variante mit Range-Extender-Antrieb folgen, der die Technik des Pick-up Ram Ramcharger übernimmt.

REEV mit 647 PS Der sogenannte REEV (Range Extended Electric Vehicle) kombiniert ein 92-kWh-Batteriepaket mit einem 3,6-Liter-V6-Benziner, der ausschließlich als Generator fungiert. Er versorgt zwei Elektromotoren mit Strom, die gemeinsam 476 kW (647 PS) leisten und ein maximales Drehmoment von 841 Newtonmetern bereitstellen. Damit beschleunigt der Grand Wagoneer REEV laut Hersteller in rund fünf Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die kombinierte Reichweite soll über 800 Kilometer betragen, davon rund 240 Kilometer rein elektrisch bei vollgeladenem Akku.

Jeep Mal was anderes: Rote Lederausstattung mit weißen Akzenten.

Im Innenraum bleibt die Überarbeitung zurückhaltend. Das grundlegende Design wurde beibehalten, jedoch um neue Farbkombinationen und Materialien ergänzt. In den hochwertigeren Versionen kommen offenporige Hölzer wie "Dark Waxed Walnut" sowie Lederpolsterungen mit Kontrastnähten zum Einsatz. Das Head-up-Display wurde überarbeitet und bietet nun ein größeres Sichtfeld sowie eine klarere Projektion. Je nach Ausstattung gehören ein McIntosh-Soundsystem mit bis zu 23 Lautsprechern, belüftete Rücksitze, ein separates Beifahrerdisplay und ein Panorama-Glasdach zum Ausstattungsumfang.